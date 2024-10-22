Выборы в Госдуму в 2026 году пройдут на фоне повышенной конфликтности: эксперты назвали главные риски

Прошедшая в сентябре региональная избирательная кампания в России снова продемонстрировала высокий уровень контроля федерального центра над политическими процессами, но накануне выборов Госдуму, которые пройдет в 2026 году, в стране возможна повышенная конфликтность. Как считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», есть несколько ключевых рисков.

В новом докладе «Госсовет 2.0» аналитики обратили внимание, что с 2022 года в России работает устойчивый набор факторов, обеспечивающих управляемость региональных выборов. В их числе – эффект «сплочения вокруг флага», влияющий на динамику консолидации вокруг действий властей, а также активное внедрение дистанционного голосования и в ряде случаев многодневного формата, что существенно облегчает администрирование электорального процесса, в частности, явки. Также наблюдается снижение активности парламентской оппозиции, особенно партии КПРФ, которая утратила поддержку городского избирателя из-за полной солидаризации с политикой властей и замкнулась на ядерном электорате. В результате ниша компартии существенно сузилась, что влияет на параметры партийной системы страны в целом, поскольку исторически это вторая по электоральной поддержке партия России.

Тем не менее, как отмечается в докладе, беспроблемное прохождение единого дня голосования (ЕДГ) в 2024 году для Кремля никак не снижает актуальности политической мобилизации и сохранения контроля над региональной политикой. Предстоящий ЕДГ-2025 станет генеральной репетицией перед думскими выборами. В этой связи, как электоральные результаты, так и возможные кадровые замены на уровне губернаторского и муниципального корпуса могут напрямую повлиять на выборы в федеральный парламент 2026 года.

Согласно выводам экспертов, на региональную политику будет оказывать влияние такой фактор, как сохранение повышенной активности силовых ведомств, что влияет на политическую устойчивость губернаторов и может использоваться фрондирующими элитными группами против глав регионов, провоцируя конфликтные сюжеты в субъектах РФ. Авторы исследования также обратили внимание на серию задержаний чиновников Министерства обороны РФ, что сказывается и на региональной политической динамике, накапливая потенциал возможных внутриэлитных конфликтных ситуаций.

Еще один фактор, который может оказать влияние, – активизация партийной системы и партийных лидеров. Речь идет о возможном объединении партийных проектов, как это происходит с «Новыми людьми» и «Партией Роста», а также смена руководителей, что особенно касается в КПРФ, где может быть поднят вопрос о преемнике Геннадия Зюганова.

«Также нельзя исключать ряд управленческих новаций в организации политической машины «Единой России» после окончательного утверждения Владимира Якушева на должности секретаря генсовета партии. На региональном уровне в следующем году могут активизироваться местные лидеры оппозиционных партийных ячеек, что с параллельным ростом давления на экономические параметры может спровоцировать ряд конфликтных сюжетов», – уточнили авторы доклада.

По их оценке, нельзя сбрасывать со счетов также социально-экономические риски, связанные как с ростом инфляции и налогов, так и санкционным давлением на российскую экономику. В 2025 году ожидается снижение расходов на социальную политику при повышении расходов на национальную оборону и силовые структуры. Помимо прочего, с 2025 года в полной мере заработает налоговая реформа, повышающая ставки налогов на отрасли экономики и бизнес-субъекты (рост НДПИ и налогов на прибыль), а также начнет действовать прогрессивная шкала налогообложения на доходы физических лиц. При этом санкционные риски продолжают негативно сказываться на планах по развитию отечественной экономики. Например, корпорация НОВАТЭК, по данным СМИ, может заморозить проект Мурманского СПГ из-за западных ограничений.

Среди рисков эксперты также называют потенциальный кризис угольной отрасли, а также возможное обострение конфликта между РЖД и главами угольных регионов в контексте декларируемой убыточности вывоза угля для транспортной монополии, при недостаточных темпах модернизации железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении. На фоне общего кризиса рынка сбыта угольной продукции такие регионы как Бурятия, Кузбасс, Тыва, Хакасия, Якутия, Иркутская и Новосибирская области могут оказаться под дополнительным экономическим давлением из-за неблагоприятной рыночной и регуляторной конъюнктуры.

Техногенные риски также могут оказать влияние на ситуацию. По мере приближения холодов и отопительного сезона сохраняется опасность аварий, учитывая давнюю проблему повышенного износа сетей ЖКХ в российских регионах. Скандалы с коммунальными катаклизмами прошлой зимой в ряде регионов оказывали значительное давление на позиционирование губернаторов, – пояснили эксперты «Минченко консалтинг».

Москва, Анастасия Смирнова

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