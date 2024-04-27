Ряд министров рискуют покинуть новый состав правительства РФ

Состав нового правительства РФ во многом зависит от того, сохранит ли свой пост премьер-министр Михаил Мишустин, шансы которого на переназначение составляют порядка 70%. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. По его оценке, скандал в Минобороны пошатнул позиции его руководителя Сергея Шойгу, под ударом также главы Минкульта, Минпроса и Минспорта.

«Работу правительства оцениваю на «четыре с плюсом». Прошли несколько кризисов: и коронавирус, и санкционное давление, и кризис с ценами на рынке энергоносителей, и в общем-то, на мой взгляд, Михаилу Мишустину удалось создать действительно прочную, серьезную команду», – отметил Минченко.

Политолог полагает, что формальных причин для замены премьер-министра нет, «но могут быть причины политические». «Шансы Мишустина на сохранение на своем посту сейчас где-то 70 на 30. Что касается устойчивости министров, вице-премьеров, во-первых, она во многом зависит от того, остается или не остается Мишустин. Например, Дмитрий Григоренко – это чисто его человек, глава аппарата и, наверное, сегодня самый влиятельный вице-премьер. Понятно, что, если остается Мишустин, остается Григоренко. Если Мишустин уходит, Григоренко тоже уходит», – уточнил эксперт.

«Из числа членов правительства выделил бы тех, кто объективно был поддержан и самим Мишустиным, и депутатами Госдумы во время отчета правительства, и чья работа была удостоена высокой оценки. Это вице-премьеры Денис Мантуров, Марат Хуснуллин и Александр Новак, из министров – глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Думаю, это те фигуры, которые имеют высокие шансы или сохраниться, или повысить свой статус в правительстве», – считает Минченко.

По его мнению, наиболее вероятна замена глав Минкульта Ольги Любимовой, Минпросвещения Сергея Кравцова и Минспорта Олега Матыцина. В то же время эксперт отметил, что на позициях министра обороны Сергея Шойгу, конечно, отразится арест его заместителя Тимура Иванова, однако «насколько серьезно – это большой вопрос».

«Сейчас шансы на то, что Шойгу будет заменен, очень сильно выросли. Но тут надо понимать, что Шойгу – это не просто чиновник, это лидер очень мощного элитного клана, и он не может уйти в безвоздушное пространство. Если даже он уйдет с этой позиции, то уйдет все равно на какое-то серьезное место. Это слишком большая, укорененная система, чтобы так просто взять и расстаться», – заключил Минченко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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