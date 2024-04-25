Ключевая интрига: кто из губернаторов попадет в новый состав правительства РФ

Ключевая кадровая и политическая интрига в России связана с тем, кто из региональных руководителей уйдет на повышение в федеральные органы власти во время обязательного процесса реконфигурации федерального правительства в мае, считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». В новом докладе «Госсовет 2.0» отмечается, что количество возможных кандидатов на назначение в кабинет министров увеличилось.

В списке потенциальных претендентов в кабинет министров губернаторы с наиболее сильной поддержкой среди членов неформального органа управления «Политбюро 2.0», которые провели на посту не менее чем один полный срок полномочий:

● ЦФО: Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область)

● СЗФО: Александр Дрозденко (Ленинградская область), Андрей Никитин (Новгородская область) ● ЮФО: Сергей Аксенов (Крым) ● СКФО: Владимир Владимиров (Ставропольский край)

● ПФО: Глеб Никитин (Нижегородская область)

● УФО: Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Евгений Куйвашев (Свердловская область)

● СФО: Сергей Цивилев (Кемеровская область)

● ДФО: Олег Кожемяко (Приморский край), Алексей Цыденов (Бурятия), Сергей Носов (Магаданская область).

«По ситуации на середину апреля 2024 года мы подтверждаем наличие федеральных амбиций у большого числа губернаторов, к списку необходимо добавить также глав Калининградской и Тульской областей – Антона Алиханова и Алексея Дюмина», – уточнили эксперты.

По их оценке, возможное перемещение некоторых губернаторов на федеральный уровень власти может трактоваться как дополнительный сигнал о подтверждении эффективности кадровой политики Кремля в отношении глав регионов.

«При этом не стоит ожидать существенной ротации среди тех, кому предстоит участие в региональных выборах 2024 года, поскольку в 13 регионах из 16 (где осенью пройдут прямые губернаторские выборы) действующие главы пойдут лишь на второй срок полномочий. При этом президент РФ в этом году провел встречу с 11 из 19 действующих глав субъектов, которым предстоит участие в ЕДГ-2024 (на прямых и непрямых выборах. С восемью из них Путин встретился уже после президентской кампании. Подобные встречи практически всегда являются сигналом о поддержке губернатора и одобрения их персонального участия в предстоящих плановых региональных выборах», – пояснили авторы доклада.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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