Осенние выборы-2024: самая сложная кампания предстоит губернатору Санкт-Петербурга

На предстоящих осенью региональных выборах в России самая сложная кампания предстоит главе Санкт-Петербурга Александру Беглову. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. В то же время, как считает эксперт, большие неожиданности по итогам сентябрьского единого дня голосования вряд ли возможны.

«В целом, конечно же уровень конкурентности (на предстоящих выборах) несколько снизится, учитывая эффект консолидации вокруг флага и тот факт, что в ряде случаев результаты согласовываются заранее путем политических договоренностей. Я, кстати, ничего в этом плохого не вижу. Это нормальная международная политическая практика. Например, как в Хакасии сделали по одномандатному округу, где идет бывший министр энергетики [Николай] Шульгинов», – пояснил Минченко.

По его оценке, выборы глав регионов также наверняка пройдут предсказуемо. «У всех врио губернаторов будут достаточно ровные кампании, учитывая, что нет большой конкуренции. Но как-то поволноваться, наверное, может заставить Хабаровский край, хотя вроде бы [Дмитрий] Демешин туда неплохо зашел», – отметил эксперт.

«Из кампаний действующих глав, наверное, наиболее сложная кампания [губернатора Санкт-Петербурга Александра] Беглова. С другой стороны, беспрецедентный уровень федеральной поддержки, который он получает, в частности, то, что ему дали озвучить инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам, мне кажется, вполне рабочая история. Думаю, всерьез кто-то с ним рубиться в ходе этой кампании не будет», – уточнил Минченко.

«Большая часть действующих губернаторов имеет рейтинги 60% плюс и, думаю, что в общем-то достаточно спокойно в референдумном сценарии изберется. Как, например, у [Алексея] Текслера в Челябинской области, где, наверное, [депутат Госдумы] Валерий Гартунг мог бы составить конкуренцию, но он поддержал кандидатуру Текслера и сказал, что он вполне себе справляется», – отметил политолог.

Комментируя перспективы выборов в Московскую городскую думу, эксперт обратил внимание, что в этой кампании «главные атаки будут по теме легитимности». «Например, это критика решения проводить голосование только в электронном формате. Это традиционный пунктик коммунистов. Они по этой теме будут долбить. Но в принципе мы видим, что расторгованы основные округа, там всем сестрам по серьгам, так сказать, – каждой партии какой-то округ отдают, чтобы они сильно не возмущались», – заключил Минченко.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube