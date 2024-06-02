«Пушки и масло»: в России создается два неформальных контура управления – группа Шойгу теряет влияние

Кадровые перестановки в правительстве и администрации президента России после выборов главы государства свидетельствуют о создании двух контуров управления государством в неформальном руководящем органе, который эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» определили по аналогии с советской эпохой, как «Политбюро 2.0».

Как отмечается в новом докладе политических аналитиков, состав «Политбюро 2.0» остался неизменным, но влияние явно теряют элитные группы экс-министра обороны Сергея Шойгу и бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Эксперты обратили внимание, что изменения в руководстве страны произошли на фоне обострения геополитической ситуации, которая уже «в двух шагах» от Карибского кризиса 2.0. «Вероятность продолжения позиционного противостояния с Западом, способного растянуться на десятилетия («долгая зима»), следует оценивать как крайне высокую. Ужесточение внешнеполитического контекста и нарастание конфликтного потенциала делает мировой тенденцией и ужесточение внутриполитических режимов. На смену «Эпохе Гнева», которая характеризовалась антиистеблиментной электоральной волной, пришла «Эпоха Страха», требующая консолидации элит и избирателей перед внешними вызовами. И Россия здесь не является исключением. На третий год СВО можно зафиксировать формирование «двух контуров управления»: гражданского и военно-распределительного», – поясняется в докладе «Политбюро 2.0 и долгая зима».

Гражданский контур управления в наибольшей степени координируется премьером Мишустиным, а дополнительную поддержку ему оказывает администрация президента. В рамках «тыловых работ» ключевая задача Мишустина – это нивелирование любых социально-экономических рисков. Второй, «фронтовой» контур управления во многом сосредоточен в сфере ВПК, и его состав сформирован представителями правительства, корпоративного сектора, АП и Совбеза. На этом направлении решающую роль играют новые назначения Андрея Белоусова и Дениса Мантурова. При этом знаково смотрится также назначение Алексея Дюмина секретарем Госсовета, повышение помощника президента Дмитрия Орешкина до уровня заместителя главы АП и приход Бориса Ковальчука на позицию руководителя Счетной палаты, уточнили аналитики.

По их оценке, наряду с консервативной позицией по отношению к «старой гвардии» президент РФ Владимир Путин тестирует новое поколение управленцев на значимых участках работы, давая им в том числе возможность получения разнообразного управленческого опыта и расширения горизонта. «Таким образом, «Политбюро 2.0» адаптируется под поставленную президентом задачу органически вписать «пушки и масло» в общую стратегию развития страны», – говорится в докладе.

Как отмечают эксперты, состав «Политбюро 2.0» остался неизменным, но при этом отмечается укрепление позиций групп Сергея Чемезова, Ковальчуков, Ротенбергов и Геннадия Тимченко. «Остаются стабильными позиции Игоря Сечина, Сергея Собянина, Сергея Кириенко, Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. Снижение возможностей влияния по итогам перестановок констатируется у Сергея Шойгу и Николая Патрушева. Также мы вводим понятие «кооптированный» член Политбюро 2.0 для президента Беларуси Александра Лукашенко как крайне значимого партнера Путина и коммуникатора по внешнеполитическим вопросам, которые нередко затрагивают и внутрироссийские процессы. Влияние российских элит на ситуацию в Белоруссии выросло. Но это имеет и другую сторону – появление у белорусского лидера права голоса по внутрироссийской повестке», – отметили авторы исследования.

Аналитики полагают, что кадровые перемещения по итогам президентских выборов можно охарактеризовать как консервативные. Если в 2018 году после выборов главы государства состав вице-премьеров и министров обновился почти наполовину, то в 2024 году появилось лишь два новых вице-премьера из 10 и шесть новых министров из 21. Силовой блок практически не претерпел изменений, за исключением смены главы министерства обороны РФ. Большая часть перестановок коснулась именно гражданского сектора управления. При этом кадровая политика в отношении практически всех ключевых министерств остается сдержанной: так, с 2000 года в России по-прежнему было лишь два министра финансов, директора ФСБ и главы МИДа.

«Характер кадровых перестановок позволяет говорить об уникальной ситуации формирования двух контуров коллективного управления: гражданского и военного. Причем это именно неформальное разделение <…> Однако система «двух правительств» может нести в себе риск рассинхронизации деятельности и непродуктивной конкуренции за влияние. И в этой связи возрастает потенциал Госсовета как государственного властного органа. Секретарь Госсовета в лице Алексея Дюмина может выступать как в роли модератора по военным вопросам (в ранге помощника президента с формально закрепленным кураторством по ВПК в контуре АП РФ), так и в качестве внутриполитического модератора по линии региональных глав», – считают авторы доклада, предполагая, что Госсовет при определенных условиях может претендовать на замещение роли Совбеза в качестве главного координирующего органа страны.

Москва, Елена Володина

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