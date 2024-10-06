Воин, Бунтарь и Правитель-Творец: эволюция президентства Владимира Путина

Публичный образ президента России Владимира Путина за 20-летний период его руководства страной претерпел изменения. Как говорится в докладе экспертов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», свое президентство Путин начал в архетипическом образе «Воина», с годами став полноправным «Правителем», который в реальном времени в роли «Творца» привносит изменения в мироустройство в целом.

Политические аналитики обращают внимание, что этот процесс нельзя назвать прямолинейным. «Он имеет скорее характер постепенного перехода с многократными возвращениями в первоначальный и органичный образ, поисками, экспериментами и отходами в другие образы в зависимости от обстоятельств и необходимости», – поясняется в докладе, выдержки из которого приводит РИА «Новый День».

Органичность воина-героя

По оценке экспертов, базовый архетипический образ Путина, который начал публичную карьеру политика федерального масштаба в 1998 году после прихода на пост директора ФСБ, – «Воин», как целеустремленный и деятельный боец, стремящийся, с одной стороны, побеждать врагов, с другой – защищать своих сторонников, избирателей, свой народ. Он всегда наступает из обороны, переходит к атаке только в крайнем случае и делает это очень расчетливо. В роли «Воина» Путин чувствует себя наиболее органично – публичный образ соответствует психологическому профилю и накопленному опыту. Это связано с его психотипом, сформированным в том числе серьезными занятиями единоборствами и генезисом в органах госбезопасности, уточнили авторы исследования.

«Отчасти именно благодаря архетипу «Воина» Владимир Путин дал оптимальный ответ на запрос общества в ситуации, которая сложилась в России в августе 1999 года. В этот момент на контрасте с теряющим силы и поддержку Борисом Ельциным (который прошел свой путь от «Бунтаря» к «Слабому Правителю») у государственного аппарата и избирателя сложился запрос на «Лидера-Воина». Будучи на тот момент директором ФСБ, Владимир Путин идеально в него вписался и достаточно быстро сумел занять место в системе», – отмечается в докладе.

В то же время несмотря на позиционирование Путина как официального преемника Ельцина, его поведение считывалось частью избирателей как «бунтарское» по отношению к правящей элите и «Семье» уходящего президента. Для них это был «Воин-Бунтарь», призванный правящей элитой, но играющий по своим правилам в интересах избирателей.

Одна из самых знаменитых фраз Путина «мочить террористов в сортире» тоже укладывается в формат «Воина-Бунтаря». С одной стороны, демонстрируется энергия и решимость. С другой – результат достигается нетипичным способом.

Во внутренней политике его первый президентский срок прошел в борьбе за контроль над основными рычагами власти в стране. Параллельно велась борьба против террористической угрозы и за перехват у сохранивших руководящие должности представителей ельцинской команды, «олигархов», а также у лидеров нелояльных элитных групп контроля над основными центрами управления в федеральной и региональной политике, экономике, силовых структурах.

После терактов 11 сентября 2001 года в США, предлагая помощь президенту Джорджу Бушу Путин, не выходя из образа «Воина», примерил на себя также образ «Героя» – «Воина»-победителя, имеющего за плечами список заслуженных успехов, к которому может апеллировать.

«Заботливый Правитель» для россиян и «Бунтарь» для Запада

В разгар «сытых нулевых» после победы во Второй чеченской войне, постепенного снижения уровня преступности, выхода из хаоса 90-х годов, запрос на лидера-воина в обществе начал угасать. На фоне укрепления власти начался постепенный переход Путина из образа «Воина» в образ «Правителя». В выборе между пушками и маслом президент все больше склонялся ко второму. Деньги можно было тратить на социальную политику, получая взамен политическую лояльность избирателей. Так, во время послания федеральному собранию в 2006 году Владимир Путин анонсировал программу «материнский капитал», призванную поднять показатели рождаемости и помочь российским семьям улучшить свои жилищные условия. В итоге к «Воину-Правителю» опционально стал добавляться образ «Заботливого Правителя», искренне сопереживающего, готового выслушать и помочь, но держащего дистанцию и четко определяющего, у кого власть, отмечается в докладе «Минченко консалтинг».

В то же время, по оценке экспертов, во внешней политике в конце своего второго президентского срока Путин вновь проявил свою воинственную натуру. Во время знаменитой Мюнхенской речи на конференции по безопасности российский лидер впервые выступил на международном уровне с резкой критикой неисполнения США и стран Запада своих обязательств по разоружению, а также указал представителям государств НАТО на нарушение обещания о нерасширении блока на Восток после того, как в него были включены страны Прибалтики, а также впервые на государственном уровне началось обсуждение возможности вхождения в альянс Грузии и Украины.

Для внешних игроков бунт был очевиден. Причем в качестве элемента «бунта» в стремительно меняющейся западной политической культуре воспринималась не только риторика, но и проявления Путиным «токсичной маскулинности» с демонстрацией хорошей физической формы на знаменитом фото с голым торсом, пояснили эксперты.

Транзит «Искателя» и триумф «Правителя»

В момент транзита власти 2007-2008 годов была предпринята первая осознанная корректировка образа Путина. Новая конфигурация власти требовала другого осмысления публичного образа как самого национального лидера, так и Дмитрия Медведева как президента. Нельзя быть просто «Правителем», будучи формально вторым лицом государства. При этом нельзя было утратить и лидерство, полностью отдав его, как позже стало понятно, временному преемнику. Президент и будущий премьер-министр еще во время парламентской кампании 2007 года под лозунгом «План Путина» попытался предстать в образе «Искателя» (политика, который ищет новые пути решения проблем, новые правила или новую жизнь).

Интересно, что поиск Медведева был направлен вовне страны, сосредоточен на использовании международного опыта, в то время как Путин свой ареал поиска сосредоточил внутри страны. В итоге у Медведева сформировался противоречивый образ «юного правителя», который ищет новые пути и возможности, в то же время демонстрирует желание управлять системой жесткой рукой, но не транслирует уверенности в принимаемых решениях и ориентирован на достаточно узкий сегмент избирателей.

Однако, если проанализировать не только трансляцию образа, но и решения, поведение премьер-министра Путина, то становится понятно, что он так и остался в образе «Воина-Правителя», взяв на себя роль антикризисного менеджера (знаменитый диалог с Олегом Дерипаской – «ручку верните»), неформального защитника страны и лидера всей политической системы в условиях роста протестных выступлений, когда в российских элитах сложилось консенсусное мнение о том, что во многом это было простимулировано из США. «Юный правитель» Медведев воспринимался большей частью элит как недостаточно последовательный, а вот «Воин-Правитель» Путин видел реальность угроз. Массовые протесты на Болотной площади в Москве в следующем 2011 году только убедили Путина в собственной правоте.

Как считают эксперты, именно во время приведения в исполнение решения Путина о возвращении на пост президента оформилась окончательная трансформация образа Владимира Путина из «Воина» в «Правителя». «Правитель» стал для него доминирующим, а «Воин» – вторичным.

Оставаясь в роли «Правителя», которая с этого момента стала для Путина полностью органичной, он вновь добавил к своему публичному образу компонент «Заботливого»: в день своей инаугурации Путин впервые выступил с «майскими указами», в которых значительное внимание было уделено мероприятиям по повышению зарплат работникам бюджетной сферы (учителей, врачей, работников культуры, научных сотрудников и т.д.).

Как считают аналитики, это закрепило за ним образ «Заботливого Правителя». Путин наконец почувствовал себя в нем предельно органично.

Триумфом «Правителя» Путина стали Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Мероприятие стало масштабным в постсоветской спортивной истории, Россия взяла больше всего золотых и серебряных медалей.

Киевский евромайдан и возвращение «Воина»

Олимпиада во всех отношениях стала успехом России на мировой арене, который был омрачен начавшимися в Киеве массовыми акциями протеста, получившими позже название Евромайдан. Беспорядки на Украине, боевые столкновения вынудили президента Украины Виктора Януковича бежать, что позволило в итоге проамерикански настроенной части элиты захватить власть в стране. Местные элиты в Крыму не признали новую власть и обратились за помощью к России. В результате успешно проведенной спецоперации российские военные обеспечили безопасность проведения в Крыму референдума по вхождению в состав РФ. Позже о непринятии новой киевской власти заявят в Донецкой и Луганской областях, которые провозгласят независимость и заявят об учреждении на территории своих регионов ДНР и ЛНР.

Включив Крым в состав России, а также поддержав ДНР и ЛНР и осудив события в Киеве, Владимир Путин во внешней риторике снова вернулся к роли «Бунтаря», который позволил себе сопротивляться гегемону в лице США и бросил вызов существующему однополярному мировому порядку. Как пояснили эксперты, с формальной точки зрения он лишь обозначил границы безопасности России и продекларировал, что готов защищать их любой ценой. Впрочем, в тех условиях это уже означало бунт. Однако при этом на невербальном уровне он продолжал демонстрировать органичный для себя образ «Правителя-Воина». Бунтарство было вынужденным и нежеланным, полагают эксперты.

На внешнеполитическом треке Путин все же придерживался этого образа, в то время как оставался «Заботливым Правителем» для соотечественников.

В 2016 году ряд политических событий в России и за рубежом, такие как ротации элит в России на фоне выборов в Госдуму, выборы нового президента США после ухода со своего поста Барака Обамы и ряд других поставили перед российским руководством ряд новых задач. В процессе их решения Путин даже публично зашел в образ «Искателя», и на этот раз получилось вполне органично – президент явно искал способ уйти с того трека, который, как позже стало понятно, вел страну и Европу к 2022 году. Он пытался найти способ не входить в конфликт с Западом, и это прорывалось в его публичном образе.

Однако в 2019 году, когда стало понятно, что Минские соглашения, которые были призваны урегулировать мирным путем кризис на юго-востоке Украины, зашли в тупик, образ «Искателя» полностью себя исчерпал. В устоявшейся системе Путин балансировал между «Правителем-Воином» во внешней политике и «Заботливым Правителем» во внутренней, развивая и усиливая социальную поддержку населения, дважды обновляя «майские указы» в 2018 и 2024 годах.

Правитель-Творец

В последние годы в публичных выступлениях на внешнюю публику, на элиты, бунтарских по содержанию, Путин при этом придерживается органичного для себя невербального образа «Правителя-Воина», показывая, что он не столько намерен разрушить существующую систему международных отношений, сколько модернизировать ее и сделать более справедливой. Для стран глобального Юга и Востока образ «Воина» куда более понятен, чем образ «Бунтаря», что президент явно очень хорошо осознает.

При этом во внутренней политике Путин с каждым годом приобретает совершенно новые черты архетипического образа «Творца» – человека, который творит новое мироустройство, в котором у России будет совершенно новая роль, и создает новые правила игры внутри страны и новую элиту.

Как отмечается в докладе, в данном случае публичный образ также органично вписывается в реальность. Именно действия России и ее лидера обнажили копившиеся годами противоречия в старом мироустройстве. В то же время образ Путина соответствует запросам избирателей и их ощущению реальности, что позволяет президенту РФ сохранять свое лидерство. Это в том числе показали в результаты избирательной кампании в этом году, где именно образ «Правителя-Творца» стал ключевым визуальным акцентом, пояснили эксперты «Минченко консалтинг» в своем докладе.

Москва, Елена Володина

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