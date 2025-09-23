Кандидаты на отставку: эксперты определили круг аутсайдеров среди глав регионов РФ

В рейтинге политической устойчивости глав российских регионов, подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг», определены пятеро потенциальных аутсайдеров, которые в обозримой перспективе рискуют потерять свои посты.

В частности, в так называемую «красную зону» с высокой вероятностью скорой отставки перешел губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, ставший широко известным в стране в связи с антиалкогольными инициативами.

«Его активная и очень авторская, идеологическая позиция, вместе с определенной бескомпромиссностью привели к тому, что у него возникло сразу несколько конфликтов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Но при этом очевидно, что у самого Филимонова есть глубокая убежденность в правильности и необходимости тех решений, которые он продвигает в публичном поле», – отмечается в аналитическом докладе.

В зоне низкой политической устойчивости также находятся глава Северной Осетии Сергей Меняйло и руководитель Дагестана Сергей Меликов.

«На позиции Меняйло оказывает давление наличие уголовных дел в отношении республиканских чиновников. Еще более сложная ситуация в Дагестане, где был задержан госсекретарь республики Магомедов. Более того, в регионе сохраняется сложная ситуация с коммунальным хозяйством и безопасностью. Срок полномочий обоих глав подходит к концу в 2026 году, что автоматически выводит в повестку вопрос о возможной замене руководителей двух северокавказских республик», – обратили внимание эксперты.

По их оценке, в «красной зоне» оказался также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которому оппонируют местные группы влияния, обладающие федеральными патронажем. При этом устойчивость его позиций снижается из-за неоднозначных решений в сфере публичной коммуникации.

Низкая политическая устойчивость вновь зафиксирована у главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) на фоне обострения противоречий с местным отделением «Единой России», хотя победу на выборах главы Черногорска (второй по численности город республики) одержала кандидат от компартии Елена Гопина.

Вместе с тем в «красную зону» переместился губернатор Запорожья Евгений Балицкий. Аналитики объяснили эту ситуацию высоким уровнем конфликтности как на федеральном, так и региональном уровнях.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube