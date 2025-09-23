Генеральная репетиция выборов в Госдуму: рост явки не означает автоматическую поддержку

Итоги сентябрьского единого дня голосования в России высветили несколько особенностей электоральных процессов, которые могут отразиться на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму. Как отмечают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в докладе «XXI рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», дистанционное электронное голосование и рост явки избирателей вовсе не гарантируют представителям партии власти высокий результат по итогам голосования.

Политические аналитики обращают внимание, что итоги губернаторских выборов в России показали, что большинство действующих глав регионов и руководителей с приставкой врио занимают прочные позиции. Избирательные кампании сюрпризов не преподнесли – ни в одном из 20 регионов, где прошли прямые выборы, ситуация до второго тура не дошла.

При этом средняя явка на губернаторских выборах 2025 года составила 52,46%, что на 2 процентных пункта выше, чем в 2024 году (50,5%).

«В большинстве регионов явка избирателей превысила 40%, что является оптимальным показателем для губернаторских выборов. Аномально низкой можно назвать явку только в Иркутской области (33,08%)», – отмечается в докладе.

Эксперты подсчитали, что средний результат победителя выборов глав регионов 2025 года составил 74,37%, в то время как в 2024 году это показатель был выше на 2,5% (76,94%).

По оценке авторов доклада, большинство избирательных кампаний прошло по референдумному сценарию, но при этом электоральная мобилизация перестала автоматически означать улучшение итогового результата голосования. Например, в Камчатском крае результат Владимира Солодова снизился с 80,51% до 62,97%, но абсолютное число голосов за него практически не изменилось (-0,12%, около 68 тыс. голосов). Это означает, что падение процента объясняется не распадом ядра поддержки, а опережающим ростом явки в иных сегментах электората.

Вместе с тем дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на губернаторских выборах показало ограниченное влияние на результат. Только в Чувашии доля голосов через ДЭГ составила значимые 20% от общей поддержки главы региона Олега Николаева. В остальных регионах «электронные» голоса составили менее 10% от общего числа полученных голосов избранных губернаторов.

«Более того, в 6 из 10 случаев результат губернатора в системе ДЭГ оказался хуже, чем итоговый показатель поддержки избирателей», – пояснили авторы доклада. Не исключено, эта тенденция может получить продолжение во время предстоящих в 2026 году выборов депутатов Госдумы.

Москва, Анастасия Смирнова

