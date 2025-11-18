Депутаты, рассуждающие о «национальности Чебурашки», могут остаться без мандата

В 2026 году в России состоятся очередные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания. По мнению экспертов, многие действующие парламентарии рискуют оказаться за бортом, так как не смогли за 5 лет завоевать авторитет и уважение избирателей. Люди хотят перемен.

«Есть у меня ощущение, крепнущее день ото дня, что переизбрание единороссовской думы в следующем году не будет для властей простой задачей. Гражданам хочется что-то поменять, но так, чтобы это было не катастрофично, чтобы было безопасно, – а дума вполне подходит для такого рода развлечения. Нынешние думцы надоели. Это полбеды. Другая полбеды заключается в том, что они не создали себе образа защитников народа, помощников народа, – написал в соцсети политолог из Иркутска Сергей Шмидт. – Они создали образ бесконечно все запрещающих и толстопузых, но в целом довольно бессмысленных начальников. В общем, легкой прогулочки для действующей власти на думских [выборах] не будет. «Новые люди» и им подобные, не упустите хороший шанс. Другого может уже – при вашей жизни – и не быть».

Руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин отмечает, что рейтинг политических партий существенно не меняется, но отношение к депутатам Госдумы действительно может иметь отрицательную динамику после каких-то резонансных заявлений. «Граждане видят, что некоторые депутаты то с Чебурашкой борются, то какие-то заявления по поп-исполнителям делают. Кроме хайпа это приносит отрицательные оценки. Избиратели резонно отмечают: «Вам что, больше делать нечего?». Так что обновление необходимо. Авторитета такие выступления не приносят. Быстрая и дешевая популярность может остаться в памяти избирателя, но скорее, с отрицательной коннотацией», – считает Гагарин.

Эксперт отмечает, что операторы политических процессов будут анализировать эффективность депутатов совсем по другим критериям, в частности, в привязке к региону. Что депутат сделал для родного края, кто сколько раз выступал, на какие темы, какие законопроекты разработал. Скорее всего, отмечает Анатолий Гагарин, кто-то эту оценку проведет уже в ближайшее время.

Политический обозреватель Андрей Перла говорит о другом аспекте будущей кампании. По его мнению, проблема не в том, что какие-то отдельные депутаты сильно надоели и примелькались гражданам, а в том, что граждане, по крайней мере, многие из них, не очень понимают, зачем эта дума вообще нужна. Одобрение деятельности нижней палаты парламента, согласно опросам ВЦИОМ, не поднимается выше 46%.

«Почему так? В условиях патриотического подъема и сплочения страны в думе нет места для разных политических позиций. Да, у нас пять парламентских партий – и все патриотические. Разницы в отношении к главным вопросам между ними практически нет. Именно поэтому отдельные депутаты стараются обратить на себя внимание какими-то комическими инициативами, до стандартов шаурмы включительно, именно поэтому другие депутаты обсуждают этническую принадлежность Чебурашки. Но привлечь к себе внимание так можно, а интерес к деятельности парламента от этого, скорее, падает, – считает Перла. – На выборах будет то же самое. В главном все согласны, все за Родину, за Верховного, за Победу. Разница должна быть в чем-то другом. Так что будет состязание в оригинальности. В этих условиях, действительно, «на новенького» можно получить какое-то преимущество».

Как уже писал «Новый день», итоги сентябрьского единого дня голосования в России высветили несколько особенностей электоральных процессов, которые могут отразиться на предстоящих выборах в Госдуму. Как отмечают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в докладе «XXI рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», дистанционное электронное голосование и рост явки избирателей вовсе не гарантируют представителям партии власти высокий результат по итогам голосования.

