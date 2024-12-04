Равнодушие избирателей и интеграция участников СВО: вызовы перед выборами-2026

В 2026 году Россию ждут очередные выборы в Государственную думу. Уже сейчас понятно, что они будут проходить в условиях, с которыми государство никогда не сталкивалось прежде. Тем не менее, уже называются показатели, которых должны достигнуть администраторы внутренней политики в регионах: не менее 55% явки, не менее 55% голосов за «Единую Россию». «Новый День» спросил у политологов, насколько реальна эта цифра, и с какими сложностями столкнется партия власти при проведении кампании.

По мнению политического обозревателя Андрея Перлы, главный вопрос не столько в том, исполнимо ли гипотетическое распоряжение 55/55, а в том, интересно ли это массам.

«Ничто сегодня не дает оснований сомневаться в лояльности и патриотизме абсолютного большинства населения страны. Однако эта лояльность имеет своим адресатом не «партию власти», а государство как таковое и главу государства. И проблема состоит не в том, чтобы удержать лояльность, а в том, чтобы сделать федеральный парламент интересным, важным для большинства, – отмечает эксперт. – Как решить эту проблему я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что сегодня сограждане не очень интересуются партиями (это мягко сказано) а говорят просто «депутаты».

Конечно, можно представить себе разные кампании по оживлению интереса к выборам в парламент. «Новые люди» для этого хорошо годятся. «Любители пива» тоже вполне. Да и эсеры могут изобразить нечто занимательное. И, конечно, ЕР с новым руководством может продемонстрировать активность. Но есть опасность, что все это будут симулякры. И восприниматься они будут избирателями как симулякры».

Политтехнолог Александр Ханин видит в предстоящих выборах две проблемы: во-первых, пожелание главнокомандующего видеть в главном законодательном органе власти заметное число участников СВО. Во-вторых, абсолютно дискредитировавшая себя система праймериз ЕР, способствующая оттоку независимых ресурсных активных кандидатов в другие партии.

«Откуда брать участников СВО и кого ими заменить?

Искать ушедших в резерв фронтовиков и объяснять им суть и содержание депутатской работы? Или отправить действующих депутатов на полгода на ЛБС для получения ветеранского статуса? А может, сразу рассмотреть тех, кто пошел на СВО, чтобы искупить коррупционную составляющую своей чиновничьей жизни? И волки сыты, и овцы целы.

Единственный понятный на сегодня кадровый резерв – президентская программа «Время героев». От Свердловской области в ней принимают участие 8 человек. Восемь потенциальных депутатов. Но это не точно.

Чтобы нормально избрать человека, на округе он должен начать работать уже сегодня. Возможно, вместе с действующим депутатом, чтобы передача общественной поддержки состоялась плавно. Этой работы на сегодня не видно, а значит, понимания, как мы проведем лето 2026 года, у нас пока нет».

Политтехнолог Илья Ананьев подчеркивает, что сегодня очень сложно говорить о кампании 2026 года, так как пока никто не знает, когда, какими договоренностями, с какими выигрышами и потерями будет достигнуто соглашение об окончании СВО. При этом понятно, что в любом случае необходимо будет иметь дело со всем колоссальным человеческим ресурсом, задействованным в СВО, его реакцией на возможное примирение и переносом настроений на действующую власть. «Какой будет рефлексия на мир, что будет с огромной оборонкой, которая была раскручена до предела и начнет плавно снижать обороты. Это неизбежно начнет волновать избирателей, в том числе ЕР. Очень многое сегодня зависит от механизмов социализации и встроенности людей в общество и от того, как удачно и массово проведет это власть, чтобы минимизировать негативный настрой и синдромы», – отмечает Илья Ананьев.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Екатеринбурге с докладом об основных тенденциях электорального периода 2025-2026 годов выступил исполнительный вице-президент РАПК Фирдус Алиев. По словам эксперта, повестку в течение всего избирательного цикла будет определять СВО, и в зависимости от того, что происходит на ее полях, стоит ждать каких-то колебаний общественного мнения. Особое место в повестке занимает и будет занимать адаптация и инкорпорация участников СВО. Настроения, с которыми люди вернутся из зоны спецоперации, будет заметно влиять на общественные процессы. В партийном сегменте продолжатся процессы, которые идут уже сейчас – большинству партий придется или трансформироваться, или проиграть.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube