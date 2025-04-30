На Урале перекроили округа для выборов в Госдуму. Кому это выгодно

ЦИК России опубликовал новую схему одномандатных округов, которая будет действовать на выборах депутатов Государственной думы в 2026 году. В Свердловской области их число осталось прежним, но границы были скорректированы. «Новый День» проанализировал изменения вместе с политтехнологом Александром Ханиным.

Округ № 169 – Свердловский, действующий депутат – Андрей Альшевских

Границы округа, который включал в себя бóльшую часть Екатеринбурга и два города-спутника, существенно изменились. Из него убрали две промышленные территории – Верхнюю Пышму и Среднеуральск, зато добавили новый административный район Екатеринбурга – Академический. По мнению Александра Ханина, таким образом в округе сократится доля избирателей, традиционно поддерживающих «Единую Россию», и вырастет доля электората «Новых людей» и СР – за счет молодых жителей Академического, среди которых протестные настроения выше. Возможно, считает Ханин, интерес к округу проявит ГК «Ренова», которая и построила район. В этом случае действующему депутату Альшевских придется это учитывать.

№ 170 Каменск-Уральский, действующий депутат – Лев Ковпак

В этом округе границы остались прежними. В него входят Каменск-Уральский и Каменский район, а также Арамиль, Сысертский округ и Богданович. «Хороший округ для выдвижения участника СВО», – считает эксперт.

№171 Березовский, действующий депутат – Сергей Чепиков

В этом округе остались Берёзовский, Реж, Артемовский, а также два района Екатеринбурга – Кировский и Орджоникидзевский, исключен Алапаевский район. По мнению Александра Ханина, серьезного влияния на расстановку сил это изменение не окажет, хотя возможна рокировка Чепиков-Альшевских.

№ 172 Нижнетагильский, действующий депутат – Константин Захаров

В округе № 172 произошли самые значительные территориальные изменения. Из него вычеркнули Алапаевск, Верх-Нейвинский и Верхний Тагил и добавили Верхнюю Пышму, Среднеуральск и ЗАТО Свободный. Это влечет за собой ухудшение позиций Уралвагонзавода и необходимость для него договариваться с УГМК. Возможен конфликт и ухудшение результата ЕР. Есть вероятность выставления кандидата, равноудаленного от промышленных групп, например, в лице полпреда Артема Жоги.

№ 173 Асбестовский, действующий депутат – Максим Иванов

Границы этого округа не изменились. «Максиму Иванову горячо советую получить статус участника СВО. В качестве страховки. Возможна замена кандидата, на, например, Владимира Ильиных или Виктора Кокшарова. Хотя логичнее Кокшарова пустить по 169-му округу, а 173-й отдать Андрею Альшевских», – рассуждает Ханин.

№ 174 Первоуральский, действующий депутат – Зелимхан Муцоев

К Первоуральскому округу в этом году прирезали Верх-Нейвинский и Верхний Тагил, как было раньше. Ханин отмечает, что сейчас в округе две силы: ТМК и УГМК. Изменений в качестве голосования не будет. На выборы, возможно, пойдет Муцоев-младший, или Лев Ковпак сменит округ. Ожидается высокий уровень протестного голосования, номер два в бюллетене – КПРФ.

№ 175 Серовский, действующий депутат – Антон Шипулин

К территории огромного округа, который включает в себя весь север Свердловской области, добавили город Алапаевск и Алапаевский район. «Больших изменений не будет. С большой вероятностью Шипулина сменит Бидонько, которому важнее остаться в ГД. Голосование оппозиции традиционно разделится, в победе кандидата ЕР сомнений нет», – считает Александр Ханин.

Очередные выборы в Государственную думу должны состояться в сентябре 2026 года. О возможных тенденциях «Новый День» писал здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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