Сколько мест в новой Госдуме получит каждая партия – предварительные итоги ЦИК

Глава ЦИК России Элла Памфилова объявила предварительные результаты выборов в Госдуму. По ее словам, итоговая явка избирателей превысила 59%, это больше, чем на всех предшествовавших думских выборах. Явка составила 59,32% против 51,72% в 2021 году.

После обработки 95,18% протоколов «Единая Россия» набрала 57,83% голосов по партийному списку и побеждает в 208 одномандатных округах. В итоге партия получает 355 депутатских мест из 450. Таким образом, ЕР сохраняет конституционное большинство в Госдуме девятого созыва.

Предварительное распределение мандатов в Госдуме девятого созыва – ЦИК РФ

КПРФ набирает 13,81% голосов, выигрывает в пяти одномандатных округах и получает в общей сложности 40 мандатов.

У ЛДПР 8,98% голосов, партия побеждает в двух одномандатных округах и получает 25 мест в Госдуме.

«Новые люди» набрали 7,96% голосов, но при этом не взяли ни один одномандатный округ. У партии 20 мандатов.

«Справедливая Россия» получила 4,96% голосов по партийному списку и пока не проходит в Госдуму, но при этом побеждает в четырех одномандатных округах. Как отметила Памфилова, «у «Справедливой России» есть еще шанс большой преодолеть пятипроцентный барьер». Если справедливороссы пройдут в палату по партийному списку, распределение мест в Госдуме изменится, указала она.

Самовыдвиженцы получают четыре места после победы в четырех одномандатных округах, партия «Родина» – один. «Родина» не преодолела пятипроцентную планку, набрав 0,72%, но выиграла по одному одномандатному округу.

Заградительный барьер также не преодолели Партия пенсионеров (2,00%), «Зеленые» (1,15%), «Коммунисты России» (0,85%) и Партия прямой демократии (0,35%).

Памфилова отметила, что окончательные итоги думских выборов будут подведены 25 сентября после того, как региональные избиркомы рассмотрят все жалобы и обращения.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ним региональные и местные выборов проходили три дня – с 18 по 20 сентября.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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