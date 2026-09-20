На Урале закрылись избирательные участки

В Уральском федеральном округе в 20:00 закрылись избирательные участки. Данные по явке избирателей станут известны немного позже.

«Участковые избирательные комиссии приступают к подсчету голосов. Общественные наблюдатели остаются на местах до самого финала и контролируют каждую процедуру в соответствии с установленным регламентом. Эксперты Центра общественного наблюдения продолжают следить за процессом, обеспечивая прозрачность и легитимность подведения итогов»,– сообщили в ЦОН.

В Свердловской области по состоянию на 18:00 за кандидатов в депутаты Госдумы проголосовали 50,46 процента избирателей. Общая явка составила 45,06 процента.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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