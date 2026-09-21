ЕР сохранит конституционное большинство в Госдуме девятого созыва

Согласно предварительным итогам парламентских выборов, «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме девятого созыва. Партия получает больше 300 мест из 450 в нижней палате российского парламента. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

После подсчета 87,91% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидерство с 57,87% голосов по федеральному партийному списку – это примерно 130 парламентских мандатов. Кроме того, представители ЕР получают 208 мест по одномандатным округам, передает «Интерфакс». Это уже в общей сложности 338 мандатов. К ним нужно добавить места, которые отойдут единороссам после перераспределения мандатов не прошедших в Госдуму партий.

Для получения конституционного большинства партии нужно более двух третей мест в парламенте, т.е. больше 300 мест.

Согласно данным ЦИК после обработки 87,91% протоколов, пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму преодолевают четыре партии. Помимо «Единой России», это КПРФ, набравшая 13,84% голосов, ЛДПР (8,86%) и партия «Новые люди» (7,94%). «Справедливая Россия» получает 4,95% и не преодолевает пятипроцентный барьер, но при этом представители партии захватили лидерство в четырех одномандатных округах.

Далеко позади первой пятерки находятся Партия пенсионеров (2,07%), «Зеленые» (1,12%), «Коммунисты России» (0,86%), партия «Родина» (0,73%) и Партия прямой демократии (0,34%).

Выборы в Госдуму и совмещенные с ними региональные и местные выборы проходили с 18 по 20 сентября. Подсчет голосов продолжается.

Москва, Наталья Петрова