В Екатеринбурге кандидат в Госдуму от «Новых людей» опередил коммуниста

На выборах в Госдуму по Свердловскому одномандатному округу № 169, куда входит большая часть Екатеринбурга, второе место занял кандидат от «Новых людей», действующий депутат Госдумы Александр Демин.
По итогам обработки 58,16% бюллетеней, Демин набирает 24,94% голосов. Лидирует единоросс Андрей Альшевских – 35,67%, на третьем месте – коммунист Римма Скоморохова (16,97%).
В остальных округах Свердловской области второе место заняли представители КПРФ.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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