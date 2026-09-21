В Екатеринбурге кандидат в Госдуму от «Новых людей» опередил коммуниста

На выборах в Госдуму по Свердловскому одномандатному округу № 169, куда входит большая часть Екатеринбурга, второе место занял кандидат от «Новых людей», действующий депутат Госдумы Александр Демин.

По итогам обработки 58,16% бюллетеней, Демин набирает 24,94% голосов. Лидирует единоросс Андрей Альшевских – 35,67%, на третьем месте – коммунист Римма Скоморохова (16,97%).

В остальных округах Свердловской области второе место заняли представители КПРФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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