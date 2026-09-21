Электронным голосованием воспользовались более 300 тысяч уральцев

Свердловская область заняла второе место в России по числу избирателей, которые проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С 18 по 20 сентября этот способ голосования выбрали 301,4 тысячи жителей региона.

Как сообщает пресс-служба избиркома, среди участников дистанционного электронного голосования женщины составили 64%, мужчины – 36%. Наибольшая доля проголосовавших пришлась на возрастную группу от 36 до 50 лет – 43%. Доля избирателей от 18 до 35 лет составила 27%, старше 50 лет – 30%.

Дистанционное электронное голосование проходило с 18 по 20 сентября. Жители 32 регионов могли воспользоваться федеральной платформой ДЭГ на выборах депутатов Государственной думы, а также на региональных и местных выборах.

Екатеринбург, Елена Владимирова