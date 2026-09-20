Трехдневное голосование в УрФО закончилось

В Уральском федеральном округе в 20:00 закрылись все избирательные участки. Трехдневное голосование подошло к концу.

«Каждый голос учтен, на всех избирательных участках сейчас идет обработка бюллетеней. Рад, что все прошло без серьезных происшествий. По всем поступившим сигналам сейчас разбираются, все ситуации находятся на контроле», – подвел итог голосованию полпред Артем Жога.

По его словам, более половины жителей Уральского федерального округа приняли участие в голосовании. Самыми активными были жители Ямала, где в муниципалитетах явка превысила 85%. «Хочу всем, кто проголосовал очно или онлайн, сказать спасибо за неравнодушие и активную гражданскую позицию! Отдельная благодарность членам избирательных комиссий, наблюдателям и волонтерам. Вы обеспечили прозрачность и законность процедуры на всех этапах – от открытия участков до подсчета бюллетеней», – добавил уральский полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

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