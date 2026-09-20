Явка на выборы в Госдуму превысила 45%

Явка избирателей на выборах в Госдуму в последний день голосования превысила 45%, следует из данных на сайте Центризбиркома России.

По состоянию на 7:57 мск, показатель составил 45,02%.

Согласно данным ЦИК, по итогам второго дня выборов явка на думских выборах достигла 44,38%. Надо отметить, что более чем в 25 регионах явка превысила 50% и только в одном регионе – Иркутской области – она составила менее 25% (23,87%).

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября.

Москва, Наталья Петрова