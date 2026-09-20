В России начинается третий день выборов

В России 20 сентября начинается третий день выборов. Напомним, что идет избрание депутатов Государственной думы девятого созыва, а также региональные выборы в ряде территорий страны.

Явка второго дня после закрытия избирательных участков составила 44,38%. Это данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России на 21:00 мск.

Напомним, что после первого дня выборов явка по стране составляла 29,19%, или 32,6 млн избирателей. Показатель превысил результат первого дня голосования на выборах в Госдуму в 2021 г., когда явка составляла 18,39%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube