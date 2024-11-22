Политологи в Екатеринбурге собрались обсудить перспективы электоральных процессов в России

Сегодня в Екатеринбурге проходит «День политического консультанта на Урале», посвященный 10-летию Российской ассоциации политических консультантов.

События последних дней внесли в программу некоторые корректировки. Во-первых, экспертное сообщество лишилось анонсированного «открытого диалога» с полпредом президента Артемом Жогой: он поехал встречать прилетевшего сегодня на Урал с рабочим визитом замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Не смогли приехать лично и некоторые спикеры – Евгений Минченко (он прислал видеозапись с приветствием), Глеб Кузнецов (планировалось, что он расскажет о технологиях, которые применялись на выборах президента США), Марат Баширов.

В первой части мероприятия основным докладчиком стал исполнительный вице-президент РАПК

Фирдус Алиев, рассказавший коллегам об основных тенденциях электорального периода 2025-2026 годов.

По словам эксперта, повестку в течение всего избирательного цикла будет определять СВО, и в зависимости от того, что происходит на ее полях, стоит ждать каких-то колебаний общественного мнения. Особое место в повестке занимает и будет занимать адаптация и инкорпорация участников СВО. Настроения, с которыми люди вернутся из зоны спецоперации, будет заметно влиять на общественные процессы.

В партийном сегменте продолжатся процессы, которые идут уже сейчас. Алиев подчеркнул, что еще с 2023 года идет снижение возможностей КПРФ, она становится партией второго эшелона. Если раньше она всегда занимала твердое второе место за ЕР с большим отрывом, то последние кампании показали, что ее влияние падает – кое-где коммунисты уже уступили позиции ЛДПР.

Что касается последней, то в среде политтехнологов развернулась дискуссия: станет ли ЛДПР в 2025 году партией второго выбора. Сами партийцы и их технологи утверждают, что это уже произошло, но экспертное сообщество пока такого не наблюдает. Партии удалось притянуть к себе часть радикально-патриотического электората, и развитие в этом направлении может добавить им дополнительных очков.

«Эсеры» сейчас, по мнению Алиева, находятся в крайне тяжелом положении. «Это если не реанимация, то уже нужна интенсивная терапия», – считает он.

У «Новых людей» показатели пока достаточно скромные, однако есть потенциал, так что, возможно, им удастся пройти 5%-ный барьер в 2026 году.

Судьба малых партий в ближайшем будущем незавидна – большинству из них придется довольствоваться ролью спойлеров.

Прежняя несистемная оппозиция практически исчезла. Те, кто продвигал прозападную повестку, либо покинули страну, либо им перекрыли медийные каналы и финансовые источники. Те, кто стал на откровенно антирусскую позицию и формирует повестку поражения России, отвратили от себя часть собственной аудитории – как этим, там и постоянными внутренними склоками.

Однако, подчеркнул Алиев, могут появиться новые персонажи, которые будут спекулировать на сложностях в социально-экономической ситуации и особенно – в межнациональных отношениях, к этому нужно быть готовыми.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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