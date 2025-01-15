Навстречу выборам: какой округ пойдет под нож

В 2026 году гражданам России предстоит избрать новых депутатов Государственной думы Федерального собрания. В связи с вхождением в состав РФ новых регионов Центризбирком должен будет изменить существующую схему одномандатных избирательных округов. Вероятно, этот процесс затронет и Свердловскую область.

Сейчас территория региона разбита на 7 округов, но, по данным источника «Ъ», к следующим выборам их количество может сократиться до шести. Консультации уже ведутся, а окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы.

Схема с сайта Свердловского отделения «Единой России», 2015 год

О перспективах перенарезки округов «Новый День» спросил политтехнолога Александра Ханина. Эксперт предполагает, что наиболее вероятны два варианта развития событий. Первый – оставить без существенных изменений границы пяти округов: Каменск-Уральского (№ 169), Нижнетагильского (№ 171), Асбестовского (№ 172), Первоуральского (№ 173) и Серовского (№ 174). Два оставшихся округа – Свердловский (№ 168) и Березовский (№ 170) в этом случае можно будет объединить в один и немного урезать его в пользу остальных.

Однако такой округ, включающий в себя весь Екатеринбург и его пригороды, может стать проблемным с точки зрения электорального администрирования, полагает Александр Ханин. В областном центре традиционно сильны оппозиционные настроения, и кампания может оказаться слишком сложной для партии власти.

«Более взвешенная стратегия состоит в том, чтобы каждый либеральный район Екатеринбурга уравновесить консервативной деревней. Жителей Верх-Исетского разбавить красноуфимцами, «академиков» – полевчанами, кировских – каменскими, жителей Орджо – асбестовцами. Для баланса и предсказуемости результата», – считает Ханин.

О наиболее вероятных тенденциях на выборах-2026 «Новый День» уже писал. По мнению экспертов, повестку в течение всего избирательного цикла будет определять СВО, и в зависимости от того, что происходит на ее полях, стоит ждать каких-то колебаний общественного мнения. Особое место в повестке занимает и будет занимать адаптация и инкорпорация участников СВО. Настроения, с которыми люди вернутся из зоны спецоперации, будет заметно влиять на общественные процессы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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