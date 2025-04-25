ЦИК оставил Свердловской области семь одномандатных округов (СХЕМА)

Центризбирком России завершает работу над схемой одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в 2026 году. В некоторых регионах число округов изменится, но Свердловской области это не коснется.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, при составлении схемы округов были учтены перемены, произошедшие в стране за последние 10 лет – в частности, воссоединение с Российской Федерацией четырех новых регионов, которые получили, в общей сложности, семь округов: Донецкая Народная Республика – три округа, Луганская Народная Республика – два округа, Запорожская и Херсонская области – по одному округу.

В Краснодарском крае, Московской области и Москве количество округов выросло в связи с увеличением числа избирателей. Соответственно, в 10 регионах количество округов уменьшилось.

В Свердловской области останется семь одномандатных округов: Свердловский (№ 168), Каменск-Уральский (№ 169), Березовский (№ 170), Нижнетагильский (№ 171), Асбестовский (№ 172), Первоуральский (№ 173) и Серовский (№ 174).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube