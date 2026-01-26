Новую схему избирательных округов утвердят 17 февраля

Свердловское заксобрание утвердит новую схему одномандатных округов для выборов депутатов регионального парламента уже в феврале.

Как сообщила в телеграм-канале спикер Людмила Бабушкина, этот вопрос вынесут на первое же пленарное заседание в этом году. Согласно утвержденному графику, оно состоится 17 февраля.

Как уже писал «Новый День», согласно проекту, в регионе остается 25 одномандатных округов. Однако на территории Екатеринбурга их станет больше. Сейчас их девять. Семь – по названиям административных районов Екатеринбурга (Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Чкаловский), а также два округа, которые заходят на территорию города частично – Белоярский (захватывает восточную часть Октябрьского района) и Сысертский (южная часть Чкаловского района).

По проекту новой схемы к Березовскому округу прирезали часть Орджоникидзевского района (часть Эльмаша, поселки Березит, Калиновка), к Ревдинскому – западную часть Чкаловского района (Ботаника, Уктус), к Первоуральскому – часть Академического района, поселки Медный и Чусовское Озеро. Создание самостоятельного Академического избирательного округа не планируется.

Одновременно с выборами в заксо свердловчане будут выбирать депутатов Госдумы. Для этих выборов новая схема округов была утверждена в прошлом году. В Свердловской области осталось семь одномандатных округов: Свердловский (№ 168), Каменск-Уральский (№ 169), Березовский (№ 170), Нижнетагильский (№ 171), Асбестовский (№ 172), Первоуральский (№ 173) и Серовский (№ 174).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube