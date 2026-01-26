российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 января 2026, 11:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Новую схему избирательных округов утвердят 17 февраля

Свердловское заксобрание утвердит новую схему одномандатных округов для выборов депутатов регионального парламента уже в феврале.

Как сообщила в телеграм-канале спикер Людмила Бабушкина, этот вопрос вынесут на первое же пленарное заседание в этом году. Согласно утвержденному графику, оно состоится 17 февраля.

Как уже писал «Новый День», согласно проекту, в регионе остается 25 одномандатных округов. Однако на территории Екатеринбурга их станет больше. Сейчас их девять. Семь – по названиям административных районов Екатеринбурга (Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Чкаловский), а также два округа, которые заходят на территорию города частично – Белоярский (захватывает восточную часть Октябрьского района) и Сысертский (южная часть Чкаловского района).

По проекту новой схемы к Березовскому округу прирезали часть Орджоникидзевского района (часть Эльмаша, поселки Березит, Калиновка), к Ревдинскому – западную часть Чкаловского района (Ботаника, Уктус), к Первоуральскому – часть Академического района, поселки Медный и Чусовское Озеро. Создание самостоятельного Академического избирательного округа не планируется.

Одновременно с выборами в заксо свердловчане будут выбирать депутатов Госдумы. Для этих выборов новая схема округов была утверждена в прошлом году. В Свердловской области осталось семь одномандатных округов: Свердловский (№ 168), Каменск-Уральский (№ 169), Березовский (№ 170), Нижнетагильский (№ 171), Асбестовский (№ 172), Первоуральский (№ 173) и Серовский (№ 174).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

В Свердловской области подготовили новую схему избирательных округов: часть Академического стала Первоуральским / ЦИК оставил Свердловской области семь одномандатных округов (СХЕМА)

Метки / Выборы в заксо

Ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ подверглись более 200 DDoS-атак / ЦИК получил рекордное число жалоб на представителей партий / Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 88% / ЦИК зафиксировал более 20 тысяч атак на систему ДЭГ / Уже 86 регионов РФ присоединились к единому Дню голосования / Довыборы в свердловский парламент состоятся через год / «Верх цинизма»: в канун выборов Запад приступил к попыткам развала России на удельные княжества / «Итоги непредсказуемы»: избирательная кампания пущена на самотек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в Госдуму, Выборы в заксо,