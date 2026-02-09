Кандидатам в депутаты заксо разрешат тратить на выборы почти в три раза больше

За полгода до выборов в Свердловской области планируют почти в три раза увеличить предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата в депутаты. Законопроект уже внесен на рассмотрение регионального парламента.

Как следует из проекта документа, по сравнению с 2021 годом суммы увеличатся почти в три раза. Предельный размер фонда для кандидата, идущего на выборы по округу с количеством избирателей от 100 тысяч до 250 тысяч (одномандатные округа в регионе в среднем насчитывают около 132,7 тысячи избирателей), не должен будет превышать 20 млн рублей. Собственные средства кандидата, вложенные в кампанию, не должны превышать 10 млн рублей. Столько же в него может вложить выдвинувшая его партия. Физические лица могут пожертвовать кандидату в депутаты до 400 тысяч рублей, юридические – до 4 млн рублей.

Тем же законопроектом предлагается увеличить предельный размер избирательного фонда кандидата в губернаторы – до 200 млн рублей (ближайшие очередные выборы главы региона должны пройти в 2030 году).

Напомним, на выборах 2021 года избирательный фонд кандидата в депутаты заксо не должен был превышать 7,5 млн рублей, в том числе личных средств – не более 3 млн 750 тысяч, столько же ему могла подбросить партия. Пожертвование от одного физлица не должно было быть больше 150 тысяч, юрлица – 1,5 млн рублей.

