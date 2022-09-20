Довыборы в свердловский парламент состоятся через год

Довыборы на вакантное место в заксобрание Свердловской области состоятся 10 сентября 2023 года – в следующий единый день голосования. Об этом «Новому Дню» сообщили в областном избиркоме. Напомним, кампания пройдет в Ирбитском избирательном округе № 13. Официально довыборы будут назначены в начале лета.

Депутатское кресло освободилось после ухода единоросса Виктора Шептия в Совет Федерации РФ. Указ о его назначении сегодня подписал Евгений Куйвашев, который переизбрался на пост губернатора Свердловской области.

Напомним, в свердловском парламенте сейчас остаются 49 действующих депутатов, избранных в сентябре 2021 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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