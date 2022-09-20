Официально: сенатором станет Шептий

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о новом представителе в Совете Федерации. Им, как и предполагалось, стал Виктор Шептий. «Сегодня я назначил депутата Заксобрания Свердловской области Виктора Шептия своим представителем в Совете Федерации. Указ уже подписан. Уверен, Виктор Анатольевич достойно представит нашу область на федеральном уровне и справится с защитой интересов Урала», – рассказал Куйвашев в своём телеграм-канале.

Виктор Шептий таким образом уходит из Заксобрания Свердловской области, кто займёт его место, будет решаться на довыборах по Ирбитскому округу.

С перевыборами Куйвашева на пост главы региона свои полномочия в качестве сенатора сложил Эдуард Россель.

Напомним, в Совфеде каждый регион имеет двух представителей: один направляется от законодательного собрания, второй – от губернатора. Сенатором от заксо с прошлого года является бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а его предшественник Аркадий Чернецкий стал депутатом свердловского парламента.

Екатеринбург, Марина Иванова

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