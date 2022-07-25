Эдуард Россель лишится поста сенатора РФ

Губернатор Евгений Куйвашев предложил список из трех кандидатов в члены Совета Федерации РФ. В него вошли первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина. Следовательно, действующий сенатор Эдуард Россель, которому в этом году исполнится 85 лет, покинет свой пост после выборов губернатора Свердловской области.

Напомним, в Совфеде каждый регион имеет двух представителей: один направляется от законодательного собрания, второй – от губернатора. Сенатором от заксо с прошлого года является бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а его предшественник Аркадий Чернецкий стал депутатом свердловского парламента.

Добавим, что Эдуард Россель весной завел telegram-канал, где весьма активно комментировал западные санкции против России. В том числе сенатор прямо заявлял, что рассчитывает остаться в Совфеде. «В ответ «доброжелателям» из самых различных СМИ Свердловской области хочу ответить сразу всем, прямо и один раз. Да, я держусь за кресло сенатора! Да, я рассчитываю продолжать работать парламентарием!» – писал в соцсетях Россель.

О претендентах в Совфед от других партий «Новый День» писал ранее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»