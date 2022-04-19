«Да, я держусь за кресло сенатора!» – Россель ответил «доброжелателям»

Член Совета Федерации, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель решил расставить точки над «i» и рассказать о своих планах.

«В ответ «доброжелателям» из самых различных СМИ Свердловской области хочу ответить сразу всем, прямо и один раз. Да, я держусь за кресло сенатора! Да, я рассчитываю продолжать работать парламентарием! – написал Россель в своём телеграм-канале. – Но не потому, что мне нужно тёплое место, деньги, связи, нет! За свою долгую жизнь я все уже заработал, объездил весь мир, мог бы стать богатейшим человеком, если б остался в строительстве и стал владельцем крупнейшего на Урале и в СССР строительного треста, наивлиятельнейшим политическим деятелем, если б в своё время принял предложение Бориса Николаевича Ельцина и стал председателем правительства России».

Россель подчеркнул, что он и его команда «вытащили регион из пропасти», и что свердловчане его не забыли. «Я знаю каждый уголок области и, как говорится, самые отдаленные посёлки знают меня», – пишет сенатор и добавляет: «Я – государственник до мозга костей, я вижу, понимаю и доношу вовремя многое, что помогает в работе нашему Губернатору. Я рад, что между нами есть преемственность, он прислушивается к моему опыту и политическому чутью, а я учусь у него новым современным подходам к управлению регионом».

Напомним, Россель перешел в Совфед в 2009 году. Своим представителем в сенате его назначали и Александр Мишарин, и Евгений Куйвашев. Доход Росселя в 2021 году составил около 14,5 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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