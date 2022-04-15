Сенатор Россель в 2021 году заработал больше полпреда Якушева

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вместе с другими госслужащими из администрации главы государства опубликовал сведения о своих доходах и имуществе за 2021 год, то же сделали сенаторы СовФеда.

Из документа следует, что Владимир Якушев получил доход в размере 9 млн 29 тысяч рублей, его супруга – 824 тысячи. Якушевым в равных долях принадлежат земельный участок (2500 кв м) и жилой дом (472 кв м). Кроме того, у супруги полпреда есть автомобиль «Лексус RX300». В пользовании у семьи находятся гараж, квартира (165 кв м) и жилой дом (359 кв м). Добавим, в 2020 году Владимир Якушев заработал 10,6 млн рублей. Как уже писал «Новый День», до ноября 2020 года нынешний полпред занимал пост главы минстроя РФ.

Сенаторы Совета Федерации от Свердловской области в 2021 году задекларировали: Эдуард Россель – 14 млн 477 тысяч (годом ранее – на 2 млн меньше), новый сенатор, Александр Высокинский, – 5 млн 288 тысяч рублей. В собственности у него – квартира, гараж и мтоцикл «Тула». Аркадий Чернецкий в 2020 году заработал 9 млн 362,5 тысячи рублей, а за 2021 год будет отчитываться вместе с депутатами заксобрания.

Отметим, сам президент Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тысячи рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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