В прошлом году Якушев заработал больше Путина

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, занявший эту должность меньше полугода назад, отчитался о доходах и имуществе за 2020 год – своих и супруги. Напомним, бОльшую часть этого года Владимир Якушев провел в должности министра строительства и ЖКХ РФ.

Как сообщается на сайте Кремля, в 2020 году Владимир Якушев задекларировал доход в 10 млн 606 тысяч рублей, его жена – 738,3 тысячи. К слову, президент Владимир Путин отчитался о доходе в 9 млн 994,7 тысяч рублей.

В равной долевой собственности у Якушева и его супруги на двоих – земельный участок площадью 2500 кв м и жилой дом площадью 472,1 кв м. В пользовании у полпреда и его супруги – квартира площадью 165,6 кв м, дом в 358,9 кв м и гараж. У жены Якушева есть автомобиль – Лексус RX350.

Сенаторы Совета Федерации от Свердловской области в 2020 году задекларировали почти такие же суммы, как в 2019 году: Эдуард Россель – 12 млн 288 тысяч (годом ранее – 12 млн 828 тысяч), Аркадий Чернецкий – 9 млн 362,5 тысячи рублей (годом раньше – 9 млн 882 тысячи рублей). Зато Эдуард Россель приобрел уже третий земельный участок (площадью 900 кв м), а супруга Аркадия Чернецкого принесла в семью 8 млн 207 тысяч рублей, что на 3 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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