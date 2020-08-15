Доходы Росселя подросли, а Чернецкий приобрел новый «Лексус»

Члены Совета Федерации от Свердловской области раскрыли сведения о доходах и имуществе за 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходы бывшего губернатора Эдуарда Росселя выросли почти на миллион – с 11 млн 935 тысяч рублей до 12 млн 828 тысяч. Доход его супруги Аиды Александровны также увеличился: со 155 до 267 тысяч рублей. Список их недвижимости не меняется уже много лет. У экс-губернатора по-прежнему есть жилой дом в 657 кв. метров, два крупных земельных участка, гаражи и внушительный автопарк: «Мерседес», «Тойота Ленд Крузер» и два автоприцепа. В собственности у супруги находится квартира, которой пользуется и сам сенатор.

Доходы коллеги Росселя по Совфеду Аркадия Чернецкого тоже стали выше. В 2019 году бывший мэр Екатеринбурга заработал 9 млн 882 тысячи рублей (год назад – 8 млн 732 тысячи рублей). Его супруга, Лариса Чернецкая, принесла в семейный бюджет 5 млн 130 тысяч рублей – на 2 млн больше, чем годом раньше. Список недвижимости в семье сенатора не изменился. Зато вместо одного «Лексуса» на Аркадия Михайловича теперь зарегистрировано два.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 15.08.20

Семья полпреда за год заработала 30 млн рублей. / Художник Покрас Лампас об испорченном кубе в сквере: «Осуждаю, но это меня не оскорбляет» (ФОТО, ВИДЕО). / Минздрав: Куйвашев поставил задачу поставить прививки от гриппа 75% населения. Начнут с детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»