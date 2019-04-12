Семья Росселя стала немного беднее, а Чернецкого – богаче

Сенаторы Совета Федерации от Свердловской области отчитались о доходах и имуществе за 2018 год. Информация об этом опубликована на официальном сайте верхней палаты парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший губернатор Эдуард Россель задекларировал доход в 11 млн 935 тысяч рублей, что на 34 тысячи меньше, чем в предыдущем году. Упал и доход его супруги Аиды Александровны: со 165 до 155 тысяч рублей. Список недвижимости Росселей не меняется уже несколько лет. У экс-губернатора по-прежнему есть жилой дом в 657 кв. метров, два крупных земельных участка, гаражи и внушительный автопарк: «Мерседес», «Тойота Ленд Крузер» и два автоприцепа. В собственности у супруги находится квартира, которой пользуется и сам сенатор.

Коллега Росселя по СовФеду, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал в 2018 году 8 млн 731,8 тысяч рублей, что почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2017 году (7 млн 268,5 тысяч рублей). Супруга экс-градоначальника принесла в семейный бюджет 2 млн 966 тысяч рублей – на 700 с лишним тысяч больше, чем годом раньше. Список недвижимости в этой семье также не изменился. Чернецкий по-прежнему владеет земельным участком под жилое строительство в 10 тысяч 130 квадратных метров, жилым домом в 518 кв. м (аналогичный участок и дом записаны в пользовании его супруги) и гараж. Также у четы Чернецких имеется квартира в 117 кв. м. Из автопарка – один «Лексус».

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 12.04.19

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