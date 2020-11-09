Новым полпредом президента в УрФО стал экс-губернатор Тюменской области

Экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев отправлен в отставку с поста министра строительства и ЖКХ России. Новая должность Якушева – полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, говорится в указе Владимира Путина, опубликованнолм в понедельник, 9 ноября, на портале kremlin.ru.

«Назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», – говорится в указе. Указ вступает в силу со дня подписания, то есть Владимир Якушев заступает на новую должность уже с 9 ноября.

Отметим, что Владимир Якушев проработал министром строительства и ЖКХ неполные 2,5 года. Ранее президент освободил от должности полпреда в УрФО Николая Цуканова.

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