Владимир Якушев проводит прощальные встречи в Тюмени

Владимир Якушев начал прощаться с тюменским истеблишментом. Как сообщил «Новому Дню» спикер облдумы Сергей Корепанов, сейчас губернатор проводит заключительное совещание с депутатами.

Обязанности губернатора Тюменской области пока временно будет исполнять вице-губернатор Сергей Сарычев. Затем президент Владимир Путин подпишет указ о назначении исполняющего обязанности главы региона. Как сообщил агентству «Новый День» председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин, выборы губернатора будут назначены в июне. Они пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Голосовать за нового главу сложноподчиненного субъекта будут все три региона – не только жители Тюменской области, но также и избиратели ХМАО и Ямала. Такая схема была введена в 2014 году.

В отличие от ямальских чиновников члены правительства Тюменской области не уходит в отставку и не обзаводится приставками и.о. Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь губернатора Ольга Фролова, все члены правительства работают в обычном режиме до выборов нового губернатора.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ России, приняв его отставку с должности губернатора Тюменской области по собственному желанию.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.05.18

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