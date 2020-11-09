Путин подписал указ об отставке полпреда УрФО

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе.

Документ опубликован на сайте Кремля. В нем не сказано о причинах ротации и о том, кто заменит Николая Цуканова на посту полпреда, по слухам, это может быть глава минстроя РФ Владимир Якушев.

Напомним, Николай Цуканов стал уральским полпредом в 2018 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

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