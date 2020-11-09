Политтехнолог Андрей Перла: «Якушев будет гонять уральских губернаторов, особенно – свердловского»

Владимир Якушев, назначенный сегодня полпредом президента в УрФО, сам имеет успешный опыт руководства регионом, а потому будет очень строго спрашивать с губернаторов округа. Такое мнение в разговоре с «Новым Днем» высказал политтехнолог Андрей Перла.

Перла напомнил, что в свое время Якушев совершенно заслуженно считался одним из самых эффективных губернаторов в России и как хозяйственник, и как опытный руководитель по внутренней политике. При нем Тюменская область всегда занимала первые места в различных рейтингах. При этом в области было спокойно, против него не было протестов, он не был тираном, деспотом или самодуром. Этот опыт, безусловно, выделяет его из числа прежних полпредов.

Но его сегодняшнее назначение, по мнению Перлы, говорит о некотором ослаблении позиций «собянинского клана», одним из столпов которого называли Якушева. «Скажу то, что многим, наверное, будет неприятно слышать и читать. То, что Якушев едет к нам в качестве полпреда, говорит об определенном ослаблении тюменского клана. Конечно, в Москве остается сам Собянин, но потеря Минстроя – очень серьезна, – считает эксперт. – Полпредство на Урале им ничего не добавит: в Свердловской области, Курганской, ХМАО, ЯНАО и так сидят тюменцы, куда уж больше? Но Якушев – человек исключительно деятельный и исключительно хорошо понимающий, как устроены органы власти и как устроены отношения в элитах. Он не будет полпредом, который получил синекуру и почивает на лаврах. Поэтому для уральских губернаторов настанут трудные времена. Прежде всего – для свердловского. Новый полпред станет их гонять, и очень жестко. Почему именно свердловского? Просто потому, что они будут находиться в одном регионе. Любой уральский полпред всегда будет в сложных отношениях со свердловским губернатором, какими бы мирными и золотыми людьми они ни были, чего я в этом случае сказать не могу».

Как сообщал «Новый День», сегодня президент Владимир Путин подписал два указа: об освобождении от должности полпреда Николая Цуканова и о назначении на его место Владимира Якушева с одновременным освобождением от должности министра строительства РФ.

Москва, Екатеринбург, Тюмень, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург, Тюмень. Другие новости 09.11.20

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