Якушева – повышают, Собянина – понижают. Политолог о перестановках в кабмине РФ

Президент России подписал указы об отставке сразу четырех членов федерального кабмина: главы Минтранса Евгения Дитриха, главы Минэнерго Александра Новака, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и главы Минстроя Владимира Якушева. Двое последних – протеже мэра Москвы Сергея Собянина. Якушев стал полпредом президента в УрФО, а Кобылкина «сватают» в «Новатэк».

Политолог Марат Баширов в беседе с «Новым Днем» напомнил, что назначение бывшего главы Минприроды в газовую компанию, если случится, то произойдет не так быстро. «Есть законодательные ограничения, чиновник, который занимает определенную должность, при переходе в коммерческую структуру будет проверяться на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Например, вы курируете в Минприроды бизнес того же «Новатэка» с точки зрения экологического законодательства, выделения лицензий на разработку месторождений, а потом переходите туда на работу – может возникнуть подозрение, не работали ли вы в интересах этой компании», – напомнил политолог.

Решение о назначении Владимира Якушева в полпредство на Урале он назвал закономерным. «Претензий к нему на посту министра не было, при этом он отлично знает регион, он был губернатором [Тюменской области]. Но это повышение для него», – добавил Баширов.

По словам собеседника агентства, отставка двух «собянинских» министров вписывается в канву некоторого ослабления позиций мэра Москвы Сергея Собянина. «Мы знаем, что когда принималось решение о новом премьере, которым стал господин Мишустин, то и господин Собянин назывался в числе претендентов, и то, что сейчас происходит кадровая шлифовка, может быть связано с тем, что господин Мишустин видит на этих должностях (главы Минприроды и главы Минстроя) другие кандидатуры. Мы пока не знаем этих фамилий, но будет интересно проанализировать их с точки зрения того, насколько были учтены предложении профильных вице-премьеров, будет ли учтено мнение Марата Хуснуллина, Виктории Абрамченко. С точки зрения позиций Собянина – не исключаю, что для баланса в Минприроды придет человек, который связан с ним», – добавил Баширов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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