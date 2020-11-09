Банкир, губернатор, министр. Три прежние ипостаси нового уральского полпреда (ВИДЕО)

Указом президента России Владимира Путина от должности министра строительства и ЖКХ РФ сегодня был освобожден Владимир Якушев. Тот же документ сделал его полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. Политологи неоднозначно оценивают это решение. Одни считают это повышением чиновника, другие – понижением, третьи предполагают, что так мэр Москвы Сергей Собянин, к чьей команде относится Якушев, укрепляет свои позиции на Урале.

При этом многие эксперты сходятся в позиции, что назначение бывшего главы Минстроя полпредом на Урал – достаточно логичное решение, особенно в контексте выборов в Госдуму в 2021 году. Якушев, который успел побыть и бизнесменом, и губернатором до назначения в кабмин, хорошо знает регион. «Новый День» напоминает о страницах из его биографии, а также о наиболее заметных высказываниях.

Стройте школы за счет покупателей квартир

Владимир Якушев на посту министра строительства и ЖКХ России был частым гостем в Екатеринбурге, где теперь будет жить (Екатеринбург – столица УрФО, здесь находятся аппарат полпредства и резиденция полномочного представителя президента). Приезжал он сюда по линии ЖКХ, например, в октябре принимал работы в рамках нацпрограммы «Комфортная городская среда» в Верхотурье. Тогда, кстати, правительство области потратило 1,5 млн рублей на то, чтобы зафрахтовать вертолет для поездки Владимира Якушева и губернатора региона Евгения Куйвашева на север области и обратно.

Последний визит Якушева в Екатеринбург был связан со стройкой – он посещал форум 100+ TechnoBuild, в рамках которого сделал неожиданное заявление. Тогда Якушев рассказал, что федеральный бюджет как минимум на три года урежет финансирование программ по строительству школ и детсадов, а поскольку и в региональном бюджете тоже денег нет, он поинтересовался у девелоперов, не хотят ли они строить образовательные учреждения самостоятельно, закладывая расходы в цены на жилье. «Возможности регионального и федерального бюджета падают, поэтому мы сейчас все равно ищем какие-то возможности внебюджетного финансирования. Поэтому вот те проекты, где на сегодня складывается экономика, то есть условно стоимость социальной инфраструктуры можно заложить в стоимость квадратного метра, как-то надо искать возможности, экономика все-таки летит, и вы, допустим, готовы и вложить это в стоимость квадратного метра, а это будет все равно продаваться», – заявил Владимир Якушев.

Министр предложил строить школы за счет покупателей квартир

Жена – против госслужбы

До приглашения в федеральное министерство в 2018 году Якушев долгое время был губернатором Тюменской области. Пост он занял в 2005 году. Причем тогда назначение в федеральный кабмин для него и его окружения стало неожиданностью – команда готовилась к выборам 2019 года. «Якушев – менеджер, администратор. Ему без разницы, где работать – в Минрегионразвития или в Минстрое, поскольку него есть базовые принципы и понимание процессов. Мутко тоже не строитель», – говорил тогда тюменский политолог Александр Безделов.

До 2005 года Якушев был главой «Запсибкомбанка». И не намеревался уходить на государственную службу. Об этом он рассказывал в интервью для проекта «Лидеры России». «У меня успешно складывалась карьера в банковском бизнесе. Но во главе региона (Тюменской области) оказался Сергей Собянин – человек, который умеет заинтересовать и мотивировать. После нескольких бесед я согласился войти в его команду», – говорил Якушев.

В том же интервью он признавался, что решение об уходе из банковского сектора на госслужбу не поддержала его супруга Лариса. «Моя жена была категорически против – она вообще очень настороженно относится к политике, и до сих пор не согласна с моим выбором. Если в регионе возникают какие-то проблемы, кто за все отвечает? Губернатор. Если же происходит что-то хорошее, губернатора вспоминают не всегда», – отмечал Якушев.

Задачи в полпредском кресле

Сегодня же Владимир Якушев записал видеоролик, в котором поблагодарил Владимира Путина за назначение его полпредом, за оказанное доверие. «УрФО мне знаком, я достаточно неплохо разбираюсь в проблематике, которая там есть. Это один из регионов с развитой промышленностью, нефтедобычей и энергетикой. Главные задачи, которые стоят передо мной на сегодняшний день, – это работа, связанная с ковидом, потому что ситуация в регионах непростая, это социально-экономическое положение в субъектах РФ, так как доходы субъектов РФ достаточно серьезно просели, и тут нам вместе с губернаторами надо выработать четкие, понятные решения, как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации. Работа предстоит достаточно серьезная, большая, но интересная», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.20

В Екатеринбурге ищут пропавшего бизнесмена в татуировках и с прядью седых волос (ФОТО). / Количество выездов скорой помощи в Екатеринбурге выросло до 1700 в сутки при норме в 1100. / Уральский политолог о назначении Якушева: «Он может стать супервлиятельным полпредом». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»