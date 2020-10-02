Полет Куйвашева и Якушева на вертолете в Верхотурье стоил бюджету 1,5 млн (ФОТО)

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и его бывший коллега, экс-глава Тюменской области, сейчас возглавляющий федеральное министерство строительства и ЖКХ России на прошлой неделе побывали в Верхотурье. До духовного центра Урала, где они инспектировали только что отремонтированную площадь, чиновники добирались на вертолете. Поездка обошлась бюджету Свердловской области в 1 млн 512 тысяч рублей, сообщил канал «Екатеринбургерная».

Соответствующая закупка опубликована на портале Госуслуг. Примечательно, что контракт был опубликован 25 сентября – в день, когда проходили мероприятия в Верхотурье. Исполнителем стало акционерное общество «ЮТэйр-Вертолетные услуги». В документах указано, что подрядчика искали для «услуги по выполнению воздушной перевозки, связанной с направлением работников в служебную командировку».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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