Министр строительства РФ предложил строить школы за счет граждан (ВИДЕО)

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев считает, что застройщики должны строить соцобъекты сами, а затраты включать в стоимость квадратного метра жилья. Федеральный бюджет как минимум на три года урежет финансирование программ по строительству школ и детсадов, в региональном бюджете тоже денег нет. Об этом федеральный чиновник заявил на форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге.

Министр предложил строить школы за счет покупателей квартир

Якушев на форуме осмотрел стенды ведущих девелоперов, в том числе – проект комплексной застройки «Академический». Представители застройщика рассказали, что строительство шло очень активно, в микрорайон переезжает много семей с детьми, и люди покупают квартиры здесь в том числе потому, что есть необходимая социальная инфраструктура. Якушев поинтересовался, возможно ли социальные объекты строить за свой счет? Гендиректор «РСГ-Академический» Николай Зуев ответил, что это бы снизило темпы строительства. Министр предложил все-таки рассмотреть этот вариант, потому что в бюджете все равно нет денег, а квартиры люди все равно купят.

«Поддержка – это понятно. Возможности регионального и федерального бюджета падают, поэтому мы сейчас все равно ищем какие-то возможности внебюджетного финансирования. Поэтому вот те проекты, где на сегодня складывается экономика, то есть условно стоимость социальной инфраструктуры можно заложить в стоимость квадратного метра, как-то надо искать возможности, экономика все-таки летит, и вы, допустим, готовы и вложить это в стоимость квадратного метра, а это будет все равно продаваться. И себестоимость будет нормальная, и продажная цена будет нормальная. Все равно какие-то механизмы надо искать, потому что возможности дальше в бюджете, как минимум на ближайшую трехлетку, они не просматриваются в такой активной поддержке. Региональный бюджет упал, федеральный бюджет упал, поэтому, поэтому мы думаем», – заявил Владимир Якушев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрительно кивнул на предложение федерального министра, но раскрывать свою позицию не стал.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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