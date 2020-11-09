В УрФО новый полпред – бывший глава минстроя

В Уральском федеральном округе назначен новый полномочный представитель президента России. Им стал бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, до того возглавлявший Тюменскую область. В последнее время чиновник был частым гостем на Урале, его приглашали на приемку объектов по нацпроекту «Комфортная городская среда», например, в Верхотурье, а также на форум 100+ TechnoBuild.

Отметим, что Якушев считается протеже мэра Москвы Сергея Собянина. Его переход с поста губернатора Тюменской области в правительство РФ политологи рассматривали как повышение и укрепление позиций столичного главы, а перевод в полпреды УрФО – соответственно, может считаться понижением для Якушева и ослаблением Собянина.

Владимир Якушев, напомним, получил пост главы минстроя в 2018 году. С 2005-го он руководил Тюменской областью, в кресло губернатора его кандидатуру тогда предложил президент Владимир Путин. В 2010 году глава государства снова поддержал Владимира Якушева в качестве кандидата на пост главы региона. В 2014 году он победил на всенародных выборах по новой схеме – когда за губернатора Тюменской области голосуют избиратели всей тюменской «матрешки». До прихода на госслужбу Владимир Якушев занимал пост президента «Запсибкомбанка».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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