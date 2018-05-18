Губернатор Якушев станет главой Минстроя РФ. Преемник уже известен

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в пятницу, 18 мая, предложен президенту Путину в качестве министра строительства и ЖКХ России. Как сообщил агентству «Новый День» председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин, в случае если область останется без руководителя, в июне будут назначены выборы. В сентябре голосовать за нового главу сложноподчиненного субъекта будут все три региона – не только жители Тюменской области, но также и избиратели ХМАО и Ямала. Такая схема была введена в 2014 году.

Политологи однозначно оценивают назначение Якушева как укрепление позиций мэра Москвы – бывшего главы Тюменской области Сергея Собянина. «Собянин укрепляется таким образом. Но появление тюменского губернатора в правительстве можно только приветствовать. Это хороший человек, он давно заслуживает повышения. Безусловно, его квалификация подходит для задач в сфере строительства, он справится», – считает политтехнолог, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. С ним согласен коллега из региона.

«Якушев – менеджер, администратор. Ему без разницы, где работать – в Минрегионразвития или в Минстрое, поскольку него есть базовые принципы и понимание процессов. Мутко тоже не строитель. Однако Тюменская область задает тон в вопросе строительства, пока мы уступаем только Москве и Татарстану, если я не ошибаюсь, – говорит тюменский политолог Александр Безделов. Он уверен, что новым губернатором вместо Владимира Якушева станет глава администрации Тюмени Александр Моор.

Кремль уже предпринимал попытки отдать под руководство Моора один из регионов России, глава АП Антон Вайно обсуждал такую перспективу с Владимиром Якушевым, однако тот не согласился отпустить мэра, поскольку видел в нем замену себе самому.

Смена губернатора потянет за собой целую цепочку кадровых изменений, как в городе, так и в Тюменской области. Должность главы администрации Тюмени вместо Моора вполне может занять нынешний заместитель Якушева Вячеслав Вахрин, – считают наблюдатели. Он хороший хозяйственник, но вряд ли захочет заниматься политикой, поэтому предстоящее назначение еще одного замгубернатора Евгения Заболотного спикером гордумы, будет как нельзя кстати. Он весьма хорош в политическом администрировании и сможет контролировать депутатов.

Впрочем, Вячеслав Вахрин со своими компетенциями может пригодиться Якушеву и в Москве, также как и руководитель аппарата губернатора Татьяна Костарева. По словам экспертов, не исключено, что в столицу могут перебраться директор Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, гендиректор АИЖК Рустам Самкаев или его брат бизнесмен Игорь Самкаев.

Стоит отметить, что новая должность стала неожиданностью для самого Якушева и его окружения. До последнего момента команда губернатора усиленно готовилась к выборам 2019 года.

Владимир Якушев возглавил Тюменскую область в 2005 году – его кандидатуру на пост губернатора предложил президент Владимир Путин. В 2010 году глава государства снова поддержал Владимира Якушева в качестве кандидата на пост главы региона. В 2014 году он победил на всенародных выборах по новой схеме – когда за губернатора Тюменской области голосуют избиратели всей тюменской «матрешки». До прихода на госслужбу Владимир Якушев занимал пост президента «Запсибкомбанка».

Москва, служба информации

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