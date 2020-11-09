Минченко: Собянин не потерял Минстрой и еще больше усилился на Урале

Отставка главы Минстроя РФ Владимира Якушева и назначение его полномочным представителем президента России в УрФО – это понижение для чиновника, рассказал «Новому Дню» политолог Евгений Минченко. Однако для мэра Москвы Сергея Собянина, чьим протеже называют Якушева, существенно ничего не поменялось. «Для группы Собянина это ресурс, Минстрой остается за ней, [внесенный на пост главы министерства Ирек] Файзулин – это человек из этой же команды», – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, Собянин также усиливает свое влияние на Урале. «Люди Собянина, как и люди Якушева, находятся на ключевых постах в уральских регионах – это Свердловская, Тюменская, Курганская области и ХМАО. Теперь Якушев еще и полпред, это еще большее усиление у мэра Москвы в этом регионе», – добавил Минченко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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