Уральский политолог о назначении Якушева: «Он может стать супервлиятельным полпредом»

Политолог и главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин прокомментировал ротацию в российском правительстве и назначение нового полпреда в Уральском федеральном округе. Вместо Николая Цуканова, который пробыл в этой должности чуть больше двух лет, полномочным представителем президента на Урале назначен экс-губернатор Тюменской области и уже бывший глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

«В правительстве РФ произошли достаточно серьезные изменения – ушли четыре министра, в том числе Владимир Якушев. Это явно связано с инициативой премьер-министра Михаила Мишустина – конечно, по согласованию с президентом Путиным. Сейчас кабмин начинает формироваться по новым правилам, с учетом внесенных поправок в Конституцию. Мишустин работал еще со старой командой и уже осмотрелся. Для меня пока загадка, что первично [в ротации]: отставка Цуканова или отставка Якушева? Если первична отставка Якушева, то по логике ему дали новое место в Уральском округе, потому что он сам с этой территории. Тогда Цуканов становится заложником этой истории. А если чем-то не устраивал Цуканов, то ему замену можно было найти, но тогда, как это связано с целым пакетом отставок в кабмине? Поэтому мне кажется, что прежде всего были увольнения в российском правительстве, а потом уже начался подбор людей на местах», – рассуждает Сергей Мошкин.

По его мнению, Якушев хорошо справится со своими новыми обязанностями. «Должность полпреда – почетная и достаточно статусная, в его обязанности входит координировать органы власти на территории округа. Как бы то ни было, в УрФО у полпредов не всегда складывались отношения с главами регионов, особенно в Свердловской области. Но Якушев тут уместен, так как он выходец с Урала. Все, кто сегодня у власти в округе – губернаторы Курганской, Свердловской областей и ЯНАО, – они бывшие коллеги Якушева, более того, его бывшие подчиненные. В этом плане у нового полпреда не будет никакой сложности выстроить отношения с главами регионов УрФО. У Цуканова за два года это не очень получилось. К сожалению, он не особо проявил себя за этот срок, хотя ожидания в отношении него было завышенным, ведь он пришел на замену Игорю Холманских, той смешной кандидатуре», – отмечает собеседник «Нового Дня».

Сергей Мошкин считает, что на обычных жителей Урала смена полпреда никак не повлияет. По его словам, полномочия представителя президента довольно абстрактные, они не распоряжаются деньгами, не занимаются кадровой политикой, но всегда во всем дают свою визу. Но его функция – координировать, отслеживать, согласовывать. Иногда полпреды выступают лоббистами в решении тех или иных региональных проблем, но часто это незаметно обывателю.

«Есть дискуссия, как расценивать назначение Якушева полпредом. Это повышение или понижение? Многие считают, что уход с поста федерального министра – это понижение. Но я не согласен. Да, у полпреда символическая власть, но многое определяет личность человека, который занимает эту должность. В этом плане у Якушева есть возможность превратиться в супервлиятельного полпреда. Потому что он, как я уже говорил, может без труда наладить контакт с губернаторами округа», – заключил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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