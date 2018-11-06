ВТБ покупает банк сына Якушева (СХЕМА ВЛАДЕЛЬЦЕВ)

Банк ВТБ договорился с акционерами «Запсибкомбанка» о приобретении более 70% акций тюменского «Запсибкомбанка», об этом говорится на сайте финансовой организации. По условиям соглашения, ВТБ покупает контрольный пакет, окончательный размер приобретаемой доли будет определен после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций.

Закрыть сделку стороны планируют до конца года. После этого будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда «Запсибкомбанк» перейдет под бренд ВТБ. Стратегия его развития будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединенного банка на рынке Урала. В ВТБ подчеркивают, что намерены сохранить команду «Запсибкомбанка» и оставить ключевые продукты и сервисы, которыми привыкли пользоваться тюменцы.

Напомним, на сегодняшний день «Запсибкомбанк» обслуживает свыше 600 тыс. физлиц и 21 тыс. корпоративных клиентов. Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка Тюменской области по кредитам физлицам почти в 2 раза, по пассивам – почти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области.

«Клиенты «Запсибкомбанка» не почувствуют никаких неудобств в ходе объединения с ВТБ, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – По нашей оценке, «Запсибкомбанк» входит в число ведущих игроков своего региона. Его команда ведет эффективный бизнес с грамотной структурой баланса, высоким качеством активов и выстроенными отношениями с клиентской базой. Предстоящая интеграция лишь усилит его позиции на банковском рынке Урала».

«Запсибкомбанк» считается семейным банком бывшего губернатора Тюменской области, нынешнего министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. В свое время он был главой финансовой организации и, уходя в политику, сохранил за собой контроль, назначив президентом своего соратника, бизнес-партнера своего сына Павла Якушева Дмитрия Горицкого (он и аффилированные с ним структуры владеют 20,7% банка). Сам Павел Якушев является одним из аффилированых лиц банка, у него через компанию «Сибальянс» 4,2%. Среди владельцев также – семьи Самкаевых (6,4%), Пархоменко (10%), Палий (Роман и Любовь Палий владеют 10,5%), группа предприятий, связанных с будущим замгубернатора Эдуардом Бакиевым (9,4%), и т.д.

Тюмень, служба информации

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