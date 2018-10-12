Новым заместителем губернатора Моора станет директор компании Якушева

Стало известно, кто будет руководить представительством тюменского правительства в органах госвласти РФ. Место замгубернатора Павла Тараканова, который перешел работать в Совет Федерации, по данным «Нового Дня», может занять генеральный директор убыточного муниципального АО «Тюменская ярмарка» Эдуард Бакиев. Именно его кандидатуру губернатор Александр Моор рассматривает в качестве основной. Бакиев также является директором ООО «Центр стратегического развития», чьими учредителями значатся сын бывшего губернатора области Павел Владимирович Якушев и глава Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий. Кроме этого Бакиев учредитель ООО «Тюменская овчинно-меховая фабрика» и «Западно-Сибирская юридическая группа».

Напомним, выставочный зал «Тюменская ярмарка» – старейший Экспоцентр Тюменской области. Власти презентуют его как одного из лидеров Западно-Сибирского региона, широко известного в России и за рубежом. «Тюменская ярмарка» проводит крупные экономические форумы, выставки, выездные экспозиции. При этом странным образом является убыточным предприятием. В 2017 году при выручке в 65,5 млн рублей, компания демонстрировала убытки в размере 5,3 млн рублей. При этом ООО «Центр стратегического развития», которым также руководит Бакиев, – весьма прибыльная организация. За прошлый год чистая прибыль Центра составила почти 110 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.10.18

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