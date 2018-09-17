Губернатор Моор назначил своего сенатора

Сенатором от исполнительной власти Тюменской области стал 36-летний замгубернатора Павел Тараканов, работающий в Москве. Об этом «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь главы региона Александра Моора Андрей Осипов.

Ранее агентство уже писало, что Тараканов, руководящий представительством регионального правительства в органах госвласти РФ, – наиболее вероятный кандидат на эту должность. Тараканов тогда категорически отказался отвечать на официальный запрос и комментировать свое возможное назначение. В его офисе заявили, что он не заинтересован в общении с журналистами.

До того как стать замгубернатора Павел Тараканов был депутатом Госдумы, выдвинутым партией ЛДПР от Тюменской области. Ранее Павел Тараканов работал в Чечне, среди его официальных постов – помощник председателя правительства Чеченской Республики, помощник президента Чеченской республики. Столь стремительную политическую карьеру Тараканову обеспечило знакомство с самым известным кремлевским идеологом. Еще проживая в Чечне, Тараканов возглавил общественную организацию «Идущие вместе», и был замечен куратором проекта – Владиславом Сурковым. При поддержке Суркова молодой человек переехал в Москву и баллотировался в Госдуму.

Павел Тараканов

Тюмень, служба информации

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