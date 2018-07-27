Политолог объяснил, почему помощник Кадырова может стать новым тюменским сенатором

Замгубернатора Тюменской области Павел Тараканов, работающий в Москве, имеет высокие шансы занять место сенатора. По словам политолога Александра Безделова, именно эта кандидатура из трех, озвученных сегодня врио губернатора, выглядит наиболее логичной. Напомним, еще два кандидата –это депутаты областной Думы Виктор Рейн и Владимир Ульянов.

«Уход из облдумы Виктора Рейна он освободит сразу два места – вице-спикера думы и одномандатный округ, от которого он выдвигался. Лишаться Владимира Ульянова тоже не выгодно – он всегда был связующим звеном между тюменской думой и правительством в вопросах законодательства. Так что я бы склонялся к кандидатуре Павла Тараканова», – говорит Александр Безделов в беседе с агентством «Новый День». Он отмечает, что это будет редкий частный случай, когда в сенат Совфед отправится молодой, активный сенатор. Верхняя палата российского парламента считается «почетной ссылкой» для заслуженных, но пожилых политиков.

Напомним, 36-летний Павел Тараканов с 2012 года является заместителем губернатора Тюменской области и руководит представительством регионального правительства в органах госвласти РФ. До этого он был депутатом Госдумы, выдвинутым партией ЛДПР от Тюменской области. Ранее Павел Тараканов работал в Чечне, среди его официальных постов – помощник председателя правительства Чеченской Республики, помощник президента Чеченской республики. Столь стремительную политическую карьеру Тараканову обеспечило знакомство с самым известным кремлевским идеологом. Еще проживая в Чечне, Тараканов возглавил общественную организацию «Идущие вместе», и был замечен куратором проекта – Владиславом Сурковым. При поддержке Суркова молодой человек переехал в Москву и баллотировался в Госдуму.

Источник «Нового Дня» в областной думе, между тем, считает, что Павел Тараканов может быть назначен в Совфед не сразу.

«Есть вероятность, что сначала на короткое время туда выдвинут зампреда облдумы Виктора Рейна, потом его заменит Тараканов», – говорит собеседник агентства.

Тюмень, служба информации

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