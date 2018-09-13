Новый губернатор Тюменской области рассказал, как он перенервничал на выборах

Александр Моор собрал первую пресс-конференцию в новом статусе губернатора Тюменской области. Он рассказал журналистам, как провел ночь после голосования на выборах 9 сентября. «Я 10 сентября, после ожидания результатов голосования, когда уже стало понятно, что большинство голосов отдано мне, приехал домой. Было тяжело, но поспал всего три часа – видимо, сказалось нервное напряжение. Проснулся и думаю – я же теперь в новом статусе…Что же изменилось? А ничего не изменилось». По словам главы региона, ощущения от первого дня после выборов схожи с новогодними. «Это так же, как в Новый год, ждем первого января, боя курантов, задумываем желания, надеемся на лучшее. А потом наступает 1 января – такая же жизнь, работа, те же самые вопросы и проблемы», – пояснил Моор.

Тюмень, служба информации

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