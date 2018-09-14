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Пятница, 14 сентября 2018, 13:21 мск

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Неелов на инаугурации Моора посоветовал Артюхову почитать умную книжку

Фото – Совет Федерации РФ

Александр Моор, торжественно вступивший сегодня в должность губернатора Тюменской области, принимал подарки от гостей церемонии. Самым оригинальным способом нового главу поздравил экс-губернатор Ямала Юрий Неелов.

«Я в свое время подарил Владимиру Якушеву хомут, метлу и зеркало. Хомут, потому что тяжело тащить регион, метлу – чтобы мести по-новому, но аккуратно, не выметая хорошего и ценного. А зеркало – чтобы не «забронзоветь». Все три предмета сработали – он министром стал, – начал свою речь Неелов. – Вам я это дарить не буду. Вам подарю старые, избитые, но нужные для работы вещи – пряник, кнут и книжку для руководителей. Пряник Наталье Владимировне [имеется в виду губернатор Югры Наталья Комарова] отдай. Кнут оставь себе, а книгу мудрых мыслей Дмитрию Андреевичу [глава ЯНАО Дмитрий Артюхов] передай».

На церемонии инаугурации также в качестве гостей присутствовали уральский полпред Николай Цуканов, главы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов, представители бизнеса, депутаты и чиновники со всей тюменской «матрешки» и других регионов.

В конце Александр Моор поблагодарил всех за поддержку. Отдельно он обратился к своим соперникам на выборах губернатора – либерал-демократу Артему Зайцеву, коммунисту Ивану Левченко и справедливороссу Владимиру Пискайкину. «Я благодарю вас за открытые дискуссии о развитии региона. Несмотря на разную партийную принадлежность, мы с вами в одной партии – партии Тюменской области», – сказал Моор. Также он поблагодарил бывшего губернатора Якушева за уверенное управление регионом и пообещал «сохранить преемственность и верность ориентирам».

Тюмень, служба информации

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